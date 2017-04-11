Diyarbakır Özgür-Der’in İlçe ve Mahalle Temsilcilikleri Bir Araya Geldi

Diyarbakır Özgür-Der’in Gaziler, Bağlar, Huzurevleri ve Bağıvar ilçe ve mahallelerindeki temsilciliklere üye hanımlar bir araya geldi.

Selahaddin Eyyübi Konferans Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlik, tanışma ve istişare amacıyla yapıldı.

Yaklaşık 140 kişinin katıldığı program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Amine Bozan Tekvir Suresi’ni okurken, Kübra Karaoğlu da mealini sundu.

Sonrasında temsilci yetkilileri yaptıkları faaliyetler hakkında kısa bir tanıtım yaptılar. Ardından program Zerrin Çolak’ın Enfal Suresi 29. ayeti ve Muhammed Suresi 7. ayeti etrafındaki sunumuyla devam etti.

Çolak, kardeşlik bilincinin Müslümanlar arasında daha çok güçlenmesi gerektiğini, sorumluluk bilinciyle Müslümanların birbirleri ile sıkı ilişkiler içinde olmaları gerektiğine değindi. Sosyal etkinliklere katılımın önemini hatırlattı. Bir Müslüman olarak şahitliğimizi elimizden geldiğince yerine getirmemiz gerektiğine değinen Çolak, daha sonra dinleyicilerin eleştiri ve önerilerini dinledi. Sonrasında yemek ikramı yapıldı.