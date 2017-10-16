Diyanet’ten ‘Faizsiz Kredi’ Çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı” düzenledi. Toplantıda “Faizsiz Ekonomi Modeli” ele alındı, yeni fikirler ortaya kondu. Faizsiz finans uygulamalarının önemine dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Türkiye’de yasal düzenleme çerçevesinde ‘Faizsiz Finans Standartları Kurulu’ veya benzeri bir yapılanmanın, toplumun bilinçlendirilmesi için çalışması gerektiğini” söyledi.

Alternatiflerine yöneltti

Ekonomik alanda yaşanan hızlı ve köklü değişimler karşısında İslam dünyasında “İslam iktisadı” ve “İslam ekonomisi” kavramlarının konuşulmaya başladığını belirten Başkan Erbaş, özellikle Batı tarafından geliştirilen bankacılık sisteminin, İslam dünyasındaki ilim adamlarını konu ile ilgili araştırmalar yapmaya ve alternatifler üzerinde çalışmaya sevk ettiğini söyledi.

Etkin hale getirilmeli

Erbaş, bünyesinde İslam İktisadı konusunda çalışma yapan araştırma merkezleri ve enstitüler barındıran üniversiteler olduğuna dikkat çekti. Faizsiz finansın geliştirilmesi ve bu uygulamalara talep oluşturulması için harekete geçirilmesi telkininde bulunan Erbaş, İslam İktisadı çerçevesinde dile getirilen değerlerin etkinlik kazanması gerektiğini kaydetti.

Toplum bilinçlendirilmeli

İslam dünyasında faizsiz bankacılık adı altında gerçekleştirilen uygulamaların bir standarda bağlanabilmesi ve bu hususta ortak bir yöntem geliştirilebilmesinin sektörün en önemli meselesi olduğunu vurgulayan Prof. Erbaş şöyle devam etti: “Bu bağlamda yapılması düşünülen yasal düzenleme çerçevesinde kurulması planlanan ‘Faizsiz Finans Standartları Kurulu’ veya benzeri başlıklı bir yapılanma; finans sektörünün işleyişini düzenleme ve kontrol işlevinin yanında, faizsiz finansın neden gerekli olduğu hususunda toplumun bilinçlendirilmesi için de gayret göstermeli.

Ahlaki zihniyet şart

Faizsiz bir finans sektörü, ancak İslam iktisadı kavramıyla ifade edilen dünya görüşü ve bu yöndeki ahlaki zihniyet ile hayata geçirilebilir.”

Sakıncalar tartışılmalı

Finans alanıyla ilgili istisna sayılabilecek bazı fetvaların genelleştirilmesi veya oldukça kompleks ve hareketli olan bir alanda standart fetvaların oluşturulması konusundaki sakıncaların müzakere edilmesi gerektiği üzerinde duran Başkan Erbaş, “Faizin neden insanın ve toplumun hayrına olmadığı yalnızca dini açıdan değil, iktisadi açıdan makul söylemlerle anlatılmalıdır. Bununla birlikte faizsiz finans hakkında toplum üzerinde bir bilinç oluşturulmalıdır” dedi.

Kaynak: Yeni Akit