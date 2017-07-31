Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Emekli Oldu

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez emekliye ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, Görmez'in "emekliye ayrılma" talebini içeren dilekçesi, Başbakanlık tarafından kabul edildi. Görmez'in yerine Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş'in vekalet edeceği öğrenildi.