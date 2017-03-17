Diyanet İşleri Başkanı Görmez ABD’nin Halep'te Gerçekleştirdiği Cami Katliamını Kınadı

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17.03.2017 12:47
Diyanet İşleri Başkanı Görmez ABD’nin Halep'te Gerçekleştirdiği Cami Katliamını Kınadı
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Halep'te bir camiye yatsı namazı esnasında düzenlenen hava saldırısına ilişkin, bir insanı secdedeyken öldürmenin ve bir mabedin göğsünü delmenin hiçbir açıklamasının olamayacağını bildirdi.

Görmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde ABD’nin üstlendiği bir camiye dün yatsı namazı vaktinde gerçekleştirilen ve 58 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İnsanlık dışı bu saldırıyı şiddetle telin ettiğini vurgulayan Görmez, "Halepli kardeşlerimize ve bütün Müslümanlara başsağlığı diliyor, şehitlere rahmet, acılı ailelerine sabır niyaz ediyorum." açıklamasını yaptı.

- "Elbet bir gün hesap verecekler"

Masum insanlara kasteden, ahlak ve hukuktan nasibini almamış, vicdan elbisesini çıkarmış, insaf kalemini kırmış olanların elbet bir gün hesap vereceğine dikkati çeken Görmez, şunları kaydetti:

"Bir insanı secdedeyken öldürmenin, bir mabedin göğsünü delmenin ne insanlık önünde ne de Cenab-ı Hakk'ın katında hiçbir açıklaması olamaz.

Acıya dayanacak gücü kalmamış, dermanı secdede arayan bu masum sivillerin feryadını duyun! İslam ülkelerinin liderleri, ilim insanları, insan hakları müdafileri bu vebal her birinizin, hepimizin sırtındadır.

Kararan bakışlarda umut ışığı olmak için çırpınanların çabası elbet makam-ı ilahide karşılık bulacaktır. Annelerin feryadı elbet cevapsız kalmayacaktır. O zamana kadar Müslümanlara, İslam ümmetine düşen kardeşliğini unutmamak, tek yürek olarak mazlumun yanında yer almaktır.

Bu zalim saldırıyı telin ediyor, sadece birkaç saat içinde unutulan ve peşinden yenileri eklenen bir insanlık suçu olmaması için vicdan sahibi bütün insanlığı bu zulmü durdurmaya davet ediyorum."

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