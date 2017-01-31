Diyanet 4 Bin Öğrenciyi Umreye Götürecek
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilahiyat ve İslâmî ilimler fakültelerinde okuyanlar başta olmak üzere üniversite öğrencilerinin bilgi, görgü, tecrübe, dinî duygu ve motivasyonlarının arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla özel umre turu düzenleniyor.
Başkanlıkça düzenlenen turlarla 4 bin öğrenci, öğretim üyelerinin rehberliğinde umre yapacak.
Kişi Başı 2 Bin 250 Lira
6-7 gün sürecek turlar kapsamında, Mekke’de 4-5, Medine’de ise 2 gün kalınacak. Konaklama 3 kişilik odalarda olacak. Mekke’de otellerden Kâbe’ye ulaşım servislerle sağlanacak. Ücretler kişi başı 2 bin 250 TL olarak belirlendi.
Turlara katılmak isteyenlerde 25 yaşını doldurmamış olma ve Türk Hava Yolları miles&smiles üyesi olma şartı aranacak. Öğrenciler, “https://www4.thy.com/tkmiles/membersignin.tk?lang=tr” internet adresinden miles&smiles üyeliği yapabilecek.
İlk Kafile İçin Son Müracaat Tarihi 10 Şubat
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Dursun Aygün, projeye ilişkin “İlk kafile için son müracaat tarihi 10 Şubat. İlk kafile 22 Şubat’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket edecek. Turlarımız haftada 4 gün, 80’er kişi olarak planlandı. Her grubun başında en az bir sorumlu öğretim görevlisi bulunacak.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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