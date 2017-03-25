Diyalizde Okuma Yazma Öğrendiler

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25.03.2017 12:56
Diyalizde Okuma Yazma Öğrendiler
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Merkezi’nde, okur yazar olmayan hastalara tedavileri sırasında kurs verilerek psikolojik açıdan rahatlamaları da sağlanıyor.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yöneticisi Prof. Dr. Nurullah Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diyalize giren hastalar için çeşitli sanatsal etkinliklerde bulunduklarını, yaklaşık bir yıldır da okuma yazma bilmeyenlere kurs verildiğini söyledi.

“Öğrenciler Geliyorlar ve Hastalarımıza Kitap Okuyorlar”

Kronik böbrek yetmezliği tedavisinin uzun süreli olduğuna dikkat çeken Zengin, hastaların haftanın üç gününü en az 4 saat diyalizde geçirdiğini anımsattı. Hastaların diyalizde geçirdikleri bu süreyi kolaylaştırmak adına çeşitli sanatsal faaliyetlere de yer verdiklerini ifade eden Zengin, “Boyama yapmak isteyen hastalarımız çeşitli ahşap boyama etkinliklerine katılıyor. Kitap okumak isteyen hastalarımıza da kitap veriyoruz. Ankara Üniversitesi’nin iş birliği ile yaptığımız çalışmalarda oradan öğrenci arkadaşlarımız geliyorlar ve hastalarımıza kitap okuyorlar. Bu süre içerisinde okuma yazma bilmeyen hastalarımızdan da bize talepler geldi.” dedi.

Bunun için Çankaya Halk Eğitim Merkezi ile temasa geçtiklerini aktaran Zengin, bu sayede okuma yazma bilmeyen diyaliz hastalarının eğitim almaya başladığını söyledi.

“Tedaviyi Olumlu Etkiliyor”

Hastaların katıldığı etkinliklerin diyaliz esnasında psikolojilerine de iyi geldiğini ifade eden Zengin, “Bu uygulamalarla psikolojik olarak rahatlıyorlar. Bir şeyler ortaya koymanın getirisini hissediyorlar. Diyalizde onların katıldıkları etkinliklerle zor bir zaman dilimi olmaktan çıktı. Bütün bunlar tedaviyi de olumlu etkiliyor.” diye konuştu.

“Şimdi Ben de Okumaya Başladım”

Böbrek yetmezliği sonucu bir yıl önce diyalize girmeye başlayan Dursiye Tamgaz (30) maddî imkânsızlıklar nedeniyle okula hiç gidemediğini söyledi.

Ordu’da yaşadıkları dönemde 10 yaşından beri fındık tarlalarında çalıştığını anlatan Tamgaz, “Üç yıl önce ağabeyimi kaybettikten sonra aileme destek olmak için çalıştım. 10 yaşımdan beri zaten fındık bahçelerine gider gündelikçi olarak çalışırdım. Sadece ağabeylerim okudu, ablalarımla ben okula hiç gidemedik. Şimdi ben de okumaya başladım. Eve gidince dersimi yapıyorum.” diye konuştu.

Okuma yazma öğrenmeye başladıktan sonra kendisini okula gider gibi hissettiğini aktaran Tamgaz, “Camdan bakıyorum, servis geliyor hazırlanıyorum. Hastalığım ve diyalize gireceğim hiç aklıma gelmiyor. Zaten servisimizin ismi de okul servisi, aynı okula gelir gibiyiz.” ifadelerini kullandı.

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