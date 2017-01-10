Dışişleri'nden Mısır'daki Bombalı Saldırıya Kınama
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Sina yarımadasında düzenlenen saldırıyı kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde dün gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınandığı belirtildi.
Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Mısır halkı ile acılı ailelere başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Mısır'da Sina yarımadasının kuzeyindeki Ariş şehrinin Mesaid bölgesinde polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 4'ü sivil 9 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.
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