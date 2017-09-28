Dışişleri’nden IKBY’deki Türkiye Vatandaşlarına "Dönün" Çağrısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 29 Eylül 2017, Cuma günü yerel saatle 18:00´den itibaren Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına/havalimanlarından uçuşların (Irak havayolu şirketlerinin Irak içi uçuşları hariç) askıya alınacağını açıklamıştır. Vatandaşlarımızın seyahat planlamalarında bu gelişmeyi dikkate almaları ve IKB´de kalmaları zorunluluk arzetmediği takdirde uçuşlar askıya alınmadan bölgeden ayrılmalarında fayda görülmektedir."