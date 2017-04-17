Dışişlerinden AGİT'e Tepki

»Ana Sayfa»Gündem
17.04.2017 20:38
Dışişlerinden AGİT'e Tepki
Dışişleri Bakanlığı, halk oylamasına ilişkin, AGİT ve AKPM'nin raporuna yönelik, "Halk oylamasının uluslararası standartların gerisinde kaldığı gibi bir yorum kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) gözlem heyetinin gözlem faaliyetleri ve ilk bulgular raporuna yönelik, "Halk oylamasının uluslararası standartların gerisinde kaldığı gibi bir yorum kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) ile seçim gözlemcilik faaliyetlerine yönelik uzun yıllardır iş birliğinin sürdüğü, bu kapsamda Türkiye'deki halk oylaması için de davette bulunulduğu ve Türk makamlarının gözlem misyonunun faaliyetleri için ülke genelinde her türlü iş birliğini gösterdiği belirtildi.

Türkiye'deki anayasa değişikliğine yönelik halk oylamasının AGİT içinde örnek gösterilecek düzeyde yüzde 85'in üzerinde demokratik katılımla gerçekleştiği bildirilen açıklamada, gözlem misyonuna raporlarında maddi hatalardan ve yanlış yönlendirmeye yol açabilecek eksik bilgilere dayalı yorumlardan kaçınmaları yönünde daha önce de telkin ve tavsiyelerde bulunulduğu hatırlatıldı.

"İlk bulgular raporu da bu taraflı ve ön yargılı yaklaşımın bir yansımasıdır"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda, halk oylaması sonrası ODIHR Heyetinin AKPM Gözlem Heyetiyle birlikte yayımladığı 'İlk Bulgu ve Sonuçlar Raporunda' ve basın toplantısında dile getirilen siyasi içerikli ve itham edici ifadeler üzüntüyle karşılanmıştır. Heyetin, Yüksek Seçim Kurulunun halihazırda TBMM'deki tüm partilerin temsilcilerini de içerdiğini gözardı ettiği görülmektedir. Halk oylamasının uluslararası standartların gerisinde kaldığı gibi bir yorum kabul edilemez.

Esasen halk oylamasının gerçekleştirilmesinden kısa süre önce AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü tarafından halk oylamasıyla ilgili siyasi içerikli beyanlarda bulunulması, bu heyetin Türkiye’ye ön yargılarla geldiğini, nesnellik ve tarafsızlık ilkelerini dikkate almadığını göstermiştir. Söz konusu ilk bulgular raporu da bu taraflı ve ön yargılı yaklaşımın bir yansımasıdır."

Türkiye'de bulunan uluslararası referandum gözlem heyeti bugün Ankara'da basın toplantısı düzenlemiş ve anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Üyelik Teklif Edecek17 Nisan 2017 Pazartesi 13:57
  • AB'den Referandum Açıklaması17 Nisan 2017 Pazartesi 13:29
  • Anayasa Değişikliğine İlişkin 3 Madde Hemen Yürürlüğe Girecek17 Nisan 2017 Pazartesi 13:05
  • Referandumda Katılım Oranı Yüzde 85,46 Oldu17 Nisan 2017 Pazartesi 12:08
  • İki Artı İki Dört Etmedi17 Nisan 2017 Pazartesi 11:32
  • “Mühürsüz Pusula Kararı Sisteme Tek Bir Oy Girilmeden Alındı”17 Nisan 2017 Pazartesi 10:57
  • Seçmen Hangi Partiye Ne Demek İstedi? Atilla Yayla Yorumladı17 Nisan 2017 Pazartesi 02:38
  • YSK, Referandumdan “Evet” Çıktığını Duyurdu!17 Nisan 2017 Pazartesi 00:23
  • Başbakan Yıldırım: Kimsenin Kalbi Kırık Olmasın16 Nisan 2017 Pazar 22:26
  • Bahçeli Referandum Sonucunu Değerlendirdi16 Nisan 2017 Pazar 21:00
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Adnan Altıntaş Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim