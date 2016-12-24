Dışişleri, BMGK’nın İsrail Kararını “Memnuniyetle” Karşıladı

»Ana Sayfa»Filistin
24.12.2016 11:05
Dışişleri, BMGK’nın İsrail Kararını “Memnuniyetle” Karşıladı
Dışişleri Bakanlığı, BMGK’nın, İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında yürüttüğü yerleşim faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak, kayıt altına alan kararının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “BMGK’nın bugün gerçekleştirdiği toplantıda İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında yürüttüğü yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kayıt altına alan bir karar kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail’in işgalci güç olarak hukûkî yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulanan kararda, yerleşimlerin iki devletli çözüm vizyonunun önünde engel oluşturduğunun teyit edilmesinin önem taşıdığına dikkat çekildi.

Ayrıca açıklamada, “İsrail’e uluslararası toplumun ortak yaklaşımını yansıtan bu karara uyarak, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da sürdürülmekte olan yasa dışı yerleşim faaliyetlerine bir an önce son vermesi çağrımızı yineliyoruz.” vurgusu yapıldı.

İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini “derhal ve tamamen” durdurmasını talep eden karar, bugün BMGK’da kabul edildi.

Şimdiye kadar BMGK’da işgalci İsrail’e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011’de işgalci İsrail’in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD, ilk defa çekimser oy kullandı.

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