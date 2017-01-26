Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan’ın Kararını Protesto Ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’a firar eden 8 darbeci askerin Türkiye’ye iade edilmemesine yönelik kararın protesto edildiği, kararın ikili ilişkiler üzerindeki etkilerinin değerlendirmeye tâbi tutulacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Yüksek Mahkemesi’nin (Arios Pagos), 15-16 Temmuz’daki darbe kalkışmasından sonra Yunanistan’a firar eden 8 darbeci askerin Türkiye’ye iade edilmemesine yönelik kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“Protesto Ediyoruz”

Darbe kalkışmasına katılan 8 darbeci askerin iade edilmesine ilişkin talebin Yunanistan yargısı tarafından reddedildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden 248 vatandaşımızı şehit eden, 2 bin 193 vatandaşımızı da yaralayan bir darbe girişiminde aktif rol alan ve Sayın Cumhurbaşkanı’mızın hayatına kasteden bu şahısların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz.

Bugüne kadar, DHKP/C ve PKK başta olmak üzere Türkiye’yi hedef alan terör örgütleri mensuplarının adalet önünde hesap vermesine engel olan Yunan makamlarının bu kararıyla, müttefik ve komşu bir ülke olarak Yunanistan’ın terörle ve suçla mücadelede asgari gerekleri yerine getirmekten kaçındığı bir kez daha görülmüştür.”

“Yunanistan Darbecilere Koruyan Bir Ülke Konumuna Düşmüştür”

Yunanistan yargısı tarafından sergilenen bu tavrın uluslararası hukuk normlarına ve ilkelerine aykırı şekilde, suçluların cezasız kalmasına ve mağdurların da haklarının ihlâl edilmesine yol açtığı vurgulanan açıklamada, “Geçmişinde darbeler yaşamış bir ülke olarak Yunanistan mâlesef bu kararla darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna düşmüştür.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Yunanistan yargısının bu kararına karşı tüm hukuk yolları kullanılarak, suçluların iade edilmesine ve yargılanmasına yönelik girişimlerin devam edeceği kaydedildi ve “Siyâsî saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın ikili ilişkilerimiz, terörle mücadele alanında iş birliğimiz ve diğer ikili/bölgesel konulardaki müşterek çalışmalarımız üzerindeki etkileri de kapsamlı bir değerlendirmeye tâbi tutulacaktır.” denildi.