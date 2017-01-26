Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu’ndan 'Güvenli Bölge' Değerlendirmesi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulsun" talimatı vereceği iddiasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Müftüoğlu, konuya ilişkin haberleri gördüklerini belirterek, "Önemli olan bu çalışmanın sonuçlarının ne şekilde olacağı, ne tür bir bilgi, yönlendirme çıkacağı bahse konu ABD kuruluşlarından." yanıtını verdi.
Türkiye'nin başından beri güvenli bölge oluşturulması görüşünü savunduğunu hatırlatan Müftüoğlu, "Güvenli bölgelerin öneminin en güzel örneği, Cerablus harekatı sonrasında güvenliğini sağladığınız bu bölgelere Suriyeli kardeşlerimizin binlerce, on binlercesinin geri dönmesi. Biz başından beri zaten bunu söyleye geliyorduk. Bu çalışma neticelendiği zaman nasıl bir içerikte olacağına bakıp, değerlendirmeyi ona göre yapmak daha doğru olur diye düşünüyorum." diye konuştu.
ASTANA'DAKİ SURİYE TOPLANTISI
Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu toplantının başarılı geçtiğini vurgulayan Müftüoğlu, "İster istemez sahada bu toplantının başarısından, bu toplantıda alınan kararlardan rahatsız olan unsurlar olabilir. Bunlar, Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın çabalarıyla sağlanan, ülkedeki ateşkesin ihlali noktasında bir takım gayretler gösterebilirler. Bunların engellenmesi noktasında, bildiğiniz gibi ortak deklarasyonda da kayda geçirilmiştir, ilgili tüm tarafların ellerindeki imkanları kullanmaları önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.
Müftüoğlu, "Türkiye olarak, İngilizcede 'spoiler' dedikleri, oyunbozan olanların hiçbir surette sağlanan başarıyı, atılan adımları, gösterilen çaba ve gayretleri gölgelemesine müsaade etmeyeceğimizi ve diğer garantör ülkelerden de aynı şeyi beklediğimizi ifade edebilirim." dedi.
Astana'dakinin ardından yapılacak toplantıların teknik heyet bazında mı yoksa üst düzey yetkililerce mi yapılacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Müftüoğlu, "Önümüzde Cenevre'de bir toplantı var. Onun öncesinde ve sonrasında tekrar uzmanlar düzeyinde toplantılar olabilir. Bu bir süreçtir." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin Suriye rejimine yaklaşımına ilişkin bir soruya Müftüoğlu, Esed rejimi konusunda pozisyonlarının belli olduğuna dikkati çekerek, "600 bin sivilin ölümüne sebebiyet vermiş bir rejimin başındaki kişinin Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığı düşüncesindeyiz ve bu görüşümüzü de muhafaza ediyoruz." cevabını verdi.
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