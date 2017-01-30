Dışişleri Bakanlığı, Kanada’da Camiye Yapılan Saldırıyı Kınadı

»Ana Sayfa»Gündem
30.01.2017 18:51
Dışişleri Bakanlığı, Kanada’da Camiye Yapılan Saldırıyı Kınadı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec'te bir camiye yapılan saldırıyı lanetledi.

Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Quebec eyaletinde cami olarak da kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kutsal bir mekanda ibadet eden masum insanları hedef alan saldırı şiddetle kınanırken, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar dilendi.

Açıklamada, "Kanada Hükümeti’nin, İslamofobi kaynaklı söylem ve eylemlerin hızla arttığı bir dönemde gerçekleşen bu saldırının mahiyetine ilişkin soruşturmayı gereken ciddiyet ve hassasiyetle yürüteceğine inanıyoruz. Türkiye, birçok farklı ırk ve dine mensup insanın barış içinde bir arada yaşadığı Kanada'nın huzurunu hedef alan bu menfur saldırı karşısında dost ve müttefik Kanada ile tam bir dayanışma içerisindedir." ifadesine yer verildi.

Kanada'nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec'te bir camiye yapılan saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Diyarbakır’da Markete PKK Saldırısı!29 Ocak 2017 Pazar 23:00
  • Caminin Altını Kütüphaneye Çevirdi29 Ocak 2017 Pazar 19:49
  • HDP'li Ayhan Bilgen Serbest Bırakıldı29 Ocak 2017 Pazar 18:45
  • İstanbul'dan ABD'ye Gidemediler29 Ocak 2017 Pazar 17:00
  • 81 İlin 'Şehircilik Anayasası' Hazırlanacak29 Ocak 2017 Pazar 14:42
  • Türkiye'de 126 Bin 500 Hafız Var29 Ocak 2017 Pazar 14:19
  • Numan Kurtulmuş’tan, Bedelli Askerlik Bekleyenlere Kötü Haber29 Ocak 2017 Pazar 14:10
  • HDP'li Ayhan Bilgen Gözaltına Alındı29 Ocak 2017 Pazar 10:06
  • Gözaltına Alınan Altan Tan Serbest Bırakıldı29 Ocak 2017 Pazar 00:34
  • 1 Milyon 200 Bin Liralık Faturanın Sorumlusu O Değilmiş!28 Ocak 2017 Cumartesi 21:12
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    1982 Anayasası
    1982 Anayasası
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim