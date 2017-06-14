Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Katar'a Ziyarette Bulunacağım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime Nyamitwe ile Resmi Konut'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Bazı Arap ülkelerinin Katar'a yönelik yaptırımları sonucu ortaya çıkan kriz ve bu çerçevede Türkiye'nin izlediği tutuma ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "2014'te yaşanan olaydan sonra her şey normalleşmişti ve herkese sürpriz oldu. Ama biz hemen ilk dakikalardan itibaren bu krizin çözümüne katkı sağlamak için diplomasi çalışmalarımız başlattık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hem İslam dünyasından hem de farklı ülkelerden birçok lideri, kralı, emiri, cumhurbaşkanı ve başbakanı aradığını söyleyen Çavuşoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın da muhataplarıyla bu konuyu değerlendirdiğini ve Türkiye’nin görüşlerini, çözüm için neler düşünüldüğünü muhattaplarına ilettiğini aktardı.

Çavuşoğlu, kendisinin de uluslararası örgütler temsilcileri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve birçok ülkenin dışişleri bakanıyla görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esasen çözülmeyecek bir sorun değil, çözülmesi lazım. Ama ramazan ayında özellikle insanların temel ihtiyaçlarına yönelik bu kararlar açıklanınca uygulanmasa bile herkeste büyük bir rahatsızlık yarattı. Biz sorunun çözümü için önerilerimizi de söylüyoruz. Fakat suçlamalarında ne olduğunu tam olarak delilleriyle görmek lazım. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, dört ülkeyi ziyaret etti ve sonuçta iyi dileklerini temennilerini de iletti ama nasıl çözüleceği konusunda ilk turda herhangi bir yöntem ya da somut öneri göremedik biz."

Tarafların tamamının dinlenmesi gerektiğine dikkati çeken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, krizin çözümüne ilişkin birçok kişiyle görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yarın da Katar'a ve program hazırlanırsa Suudi Arabistan'a bir ziyarette bulunacağım. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı kardeşim Adil el-Cubeyr, Suudi Arabistan dışında ama diğer yetkililerle şimdi büyükelçi de aradı.Programı görüşüyorlar ama mümkünse Suudi Arabistan'a da gideceğiz. Ama yarın Katar'a bir ziyarette bulunup, yaptığımız görüşmeler, düşünceler... Tabii burada Suudi Arabistan'ın düşünce ve önerilerini de almakta fayda var. Biz nasıl katkı sağlayabiliriz, nasıl yardım ederiz, bunları değerlendireceğiz. Yerinde bu görüşmelerin faydalı olacağını düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın talimatı ve davet üzerine yarın bu ziyareti gerçekleştiriyorum."

AA