Dış Ticaret Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Mart ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalat %6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Mart ayında dış ticaret açığı %10,3 azalarak 4 milyar 492 milyon dolar oldu. Beklenti de 4.50 milyar dolardı.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Mart ayında %71,8 iken, 2017 Mart ayında %76,3'e yükseldi.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %3,7 arttı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat %3,7, ithalat %2,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %13,5, ithalat %7,1 arttı.



Avrupa Birliği’ne ihracat %8,1 arttı



Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Mart ayında %49,1 iken, 2017 Mart ayında %46,7 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 6 milyar 775 milyon dolar olarak gerçekleşti.



En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu



Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Mart ayında 1 milyar 321 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 28 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 906 milyon dolar ile Irak ve 874 milyon dolar ile İngiltere takip etti.



İthalatta da ilk sırayı Almanya aldı



Almanya'dan yapılan ithalat, 2017 yılı Mart ayında 1 milyar 783 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 770 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 599 milyon dolar ile Rusya ve 952 milyon dolar ile ABD izledi.