Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Eylül ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 11 milyar 848 milyon dolar, ithalat yüzde 30,6 artarak 19 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 85 artarak 8 milyar 135 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Eylül ayında yüzde 71,3 iken, 2017 Eylül ayında yüzde 59,3'e düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5 azaldı, ithalat yüzde 10,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 5,4, ithalat yüzde 26,3 arttı.

AB'ye ihracat yüzde 7,9 arttı

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Eylül ayında yüzde 50,2 iken, 2017 Eylül ayında yüzde 49,8 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 5 milyar 904 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya

Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Eylül ayında 1 milyar 234 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 766 milyon dolar ile İngiltere, 678 milyon dolar ile ABD ve 654 milyon dolar ile Irak takip etti.

İthalatta ilk sıra Çin'de

Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Eylül ayında 2 milyar 142 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 914 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 821 milyon dolar ile Rusya ve 999 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüzde 93'lük pay imalat sanayi ürünlerinde

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Eylül ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,3. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35,6 oldu.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yüzde 82,3. 2017 Eylül ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 40,9 oldu.

Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan eylül ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı. İhracat yüzde 8,7, ithalat yüzde 30,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Eylül ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 11 milyar 848 milyon dolar, ithalat yüzde 30,6 artarak 19 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 85 artarak 8 milyar 135 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Eylül ayında yüzde 71,3 iken, 2017 Eylül ayında yüzde 59,3'e düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5 azaldı, ithalat yüzde 10,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 5,4, ithalat yüzde 26,3 arttı.

AB'ye ihracat yüzde 7,9 arttı

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Eylül ayında yüzde 50,2 iken, 2017 Eylül ayında yüzde 49,8 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 5 milyar 904 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya

Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Eylül ayında 1 milyar 234 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 766 milyon dolar ile İngiltere, 678 milyon dolar ile ABD ve 654 milyon dolar ile Irak takip etti.

İthalatta ilk sıra Çin'de

Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Eylül ayında 2 milyar 142 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 914 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 821 milyon dolar ile Rusya ve 999 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüzde 93'lük pay imalat sanayi ürünlerinde

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Eylül ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,3. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35,6 oldu.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yüzde 82,3. 2017 Eylül ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 40,9 oldu.