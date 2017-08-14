Direnişçilerin Eğitim Kampına Yönelik Saldırıyı IŞİD Üstlendi!

Geçtiğimiz günlerde, direniş gruplarından İslam Ordusu’nun (Ceyşu’l-İslam) Suriye’nin güneyinde yer alan Dera ilinin Nasib beldesindeki eğitim kampına canlı bomba saldırısı düzenlenmişti.

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 40’tan fazla kişinin de yaralandığı saldırının sorumluluğunu IŞİD’e bağlı bir grup olan Halid Bin Velid Ordusu üstlendi.

Söz konusu grup tarafından yapılan açıklamada, saldırının Ebu Hacer el-Ensari isimli bir canlı bomba tarafından düzenlendiği belirtildi.

Öte yandan, saldırının hedefi olan İslam Ordusu, saldırıdan sonra yaptığı açıklamada, IŞİD’e yönelik sürdürdükleri mücadelenin devam edeceğini bildirdi.