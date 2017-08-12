Direnişçilerin Eğitim Kampına Bombalı Saldırı!

Suriye’nin güneyinde yer alan Dera ilinin Ürdün sınırının yakınındaki Nasib beldesinde direniş gruplarından İslam Ordusu’nun (Ceyşu’l-İslam) eğitim kampına dün gece saatlerinde canlı bomba saldırısı düzenlendi.

Nasib beldesindeki aktivistlerden Ebu Musenne Halidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İslam Ordusu’nun askerî kampının yatakhanesine düzenlenen canlı bomba saldırısında en az 25 kişi yaşamını yitirdi. 40’tan fazla yaralı bulunuyor. Saldırının arkasında IŞİD’in olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Halidi, saldırının, direnişçilerin rutin eğitimlerinin tamamlamasının hemen ardından düzenlendiğini belirterek, “Askerî kampa sadece eğitim alanlar girebiliyor. Saldırgan muhtemelen çevredeki tepelerden sızarak yatakhaneye ulaştı ya da direnişçilerin içerisine karışarak eylemini gerçekleştirmeyi başardı.” ifadelerini kullandı.

Dera’daki sivil savunma yetkilisi Amer Ebu Zeyd de olay yerine intikal eden sivil savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin patlamada yaralanan en az 40 kişiyi çevredeki sahra hastanelerine taşıyacağını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.