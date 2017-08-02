Direnişçilerden Kuzey Halep’te Operasyon: 20 Ölü

Suriye’deki en büyük direniş gruplarından biri olan Tahriru’ş-Şam, Halep’in kuzeyindeki Mellah bölgesinde Beşşar Esed güçlerine ait mevzilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ani Operasyon

Mepa News sitesinin söz konusu gruba bağlı İba Ajansı tarafından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, geçtiğimiz gece Tahriru’ş-Şam’ın “Elit Güçler” olarak nitelendirilen askerî kuvvetleri, Halep’in kuzeyindeki Mellah bölgesinde bulunan Esed mevzilerine ani bir operasyon düzenledi.

Esed Güçlerinden 20 Ölü

Gerçekleştirilen operasyonda Esed güçlerinden 20’ye yakın militan öldü, 10 militan da yaralandı.

Ajans tarafından yapılan açıklamanın devamında operasyonun gerçekleştirildiği noktada Esed’e bağlı güçlerin kaldığı çadırların ateşe verildiği belirtilirken, çok sayıda hafif silahın da ele geçirildiği ifade ediliyor.

Zırhlı Araç Tahrip Edildi

Öte yandan, Esed güçlerine destek olmak için bölgede olan bir zırhlı aracın da Tahriru’ş-Şam’ın yaptığı ağır silah atışlarıyla tahrip edildiği kaydedildi.