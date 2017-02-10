Direnişçilerden Hama’da Esed Güçlerine Operasyon: 11 Ölü

Suriye’de ilan edilen ateşkese rağmen İdlib’e yönelik saldırılarını sürdüren Esed ve işbirlikçilerine Hama’da karşılık verildi ve Esed güçlerinden 11 militan öldürüldü.

Suriye’nin İdlib kentinde Rusya’ya ait uçaklar tarafından gerçekleştirilen saldırılara cevap vermek isteyen Ahraru’ş-Şam’a mensup direnişçiler, dün gece Hama’nın Atşan bölgesinde Beşşar Esed güçlerine yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Islâh Haber’in aktardığına göre, operasyonda Esed güçlerinden 11 militan öldürülürken, militanların silahları da ganimet olarak alındı.

Direnişçiler operasyonun ardından karargâhlarına döndü.

Suriye’de ilan edilen ateşkese rağmen Rusya destekli Esed güçleri ve İran destekli militanlar birçok yerde sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Direnişler de söz konusu ihlâllere ellerinden geldiğince cevap vermeye çalışıyor.