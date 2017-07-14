Direnişçilerden Halep’teki Baas Partisi Binasına Operasyon!

Geçtiğimiz yılın sonunda Beşşar Esed güçleri tarafından tamamen işgal edilen Halep’te Ebu Amara Tugayları tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor.

Özel Kuvvetler tugayı dışındaki diğer tugayları Tahriru’ş-Şam’a katılan grubun Halep içerisindeki hücreleri keskin nişancı saldırıları ve bombalı saldırılarla Esed güçlerini hedef almayı sürdürüyor.

Mepa News’ta yer alan habere göre, grup, dün gece Halep’teki Baas Partisi binasınına operasyon düzenlendi.

Söz konusu bina Ebu Amara Tugayları tarafından yapılan açıklamada “Esed askerleri ve Şebbihaların en büyük kalelerinden biri” olarak ifade edildi.

Ebu Amara Tugayları’nın açıklamasına göre 3 grup mensubu gizlice Baas Partisi’nin merkez binasına girerek ellerindeki bombaları hassas noktalara yerleştirerek binadan fark edilmeden çıkmayı başardı ve ardından yerleştirdikleri bombaları patlattı.

Direnişçilere yakın kaynaklar söz konusu saldırının ardından binanın kısmen tahrip olduğunu ve büyük bir yangın çıktığını ifade etti. Binada çok sayıda Esed rejimi unsurunun öldüğü rapor edildi.

Ebu Amara Tugayları geçtiğimiz günlerde Halep’in Hemedaniye mahallesinde Liva Kudüs milislerinin komutanını öldürmüştü.