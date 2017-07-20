Direnişçilerden Doğu Guta’da Operasyon: 35 Ölü!

Suriye’de Şam’ın doğusunda yer alan Doğu Guta bölgesindeki farklı cephe hatlarında direnişçiler, Beşşar Esed ve işbirlikçilerine ağır operasyonlar düzenliyor. Esed ve işbirlikçilerinin son bir aydır saldırılarını arttırdığı bölgeden sıcak çatışma görüntüleri geliyor.

“Esed Güçlerinden 35 Kişi Öldü”

Direnişçiler tarafından yapılan açıklamada, Şam’ın doğusunda bulunan Reyhan beldesinde Esed güçlerinin ilerleme girişiminin püskürtüldüğü duyuruldu.

Mepa News’ta yer alan habere göre, açıklamada, yaşanan çatışmalarda Esed rejimine bağlı güçlerden ve İran destekli militanlardan 35 kişinin de öldürüldüğü belirtildi.

Öte yandan, direnişçiler, bölgede yaşanan çatışmalarda Esed güçlerinden öldürülen askerlerin görüntülerini de paylaştı.

“Ayn Terma Beldesine Yönelik Saldırı da Püskürtüldü”

Bölgedeki direniş kaynaklarının yaptığı açıklamalarda Şam’a oldukça yakın bir bölgede yer alan Ayn Terma beldesine yönelik de Esed güçleri tarafından başlatılan saldırının püskürtüldüğü kaydediliyor.

Esed güçlerine ait savaş uçaklarının bölgeye geçtiğimiz saatlerden bu yana en az 5 hava saldırısı düzenlediğini aktaran kaynaklar, beldenin yoğun olarak da topçu ateşine tutulduğunu ifade ediyor.

Silah ve Araçlar Hedef Alınıyor

Direnişçilerin bölgeden servis ettikleri görüntülerde kendi geliştirdikleri silahlar ve güdümlü anti tank füzeleriyle Esed güçlerine ait silah ve araçları hedef aldığı görülüyor.

Ayn Terma beldesindeki bir rejim mevzisinde konuşlandırılmış silahı, güdümlü füze ile hedef alan direnişçiler:

Sivil Kayıplar Yaşanıyor

Esed ve işbirlikçilerinin bölgedeki Cobar, Ayn Terma, Duma ve Reyhan beldelerine hava ve kara bombardımanı geçekleştirdiği bilgisi de yerel kaynaklarca aktarılmakta.

Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen bombardımanlar sebebiyle bölgede sivil kayıpların yaşandığı da belirtiliyor.