Direnişçiler Şam’ın Üç Bölgesinde Esed Güçleriyle Çatıştı!

»Ana Sayfa»Suriye
19.03.2017 14:32
Direnişçiler Şam’ın Üç Bölgesinde Esed Güçleriyle Çatıştı!
Suriye’de Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden direnişçiler, Şam’ın üç bölgesinde Esed güçleriyle çatıştı. Çatışmalarda Esed güçlerinden 20’den fazla militanın öldürüldüğü bildirildi.

Suriye’de Beşşar Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden Ceyşu’l-İslâm ve Ahraru’ş-Şam’a mensup direnişçiler, Şam’ın Besatin, Barze ve Reyhan bölgelerinde Esed güçleriyle çatıştı.

Islâh Haber’in aktardığına göre, yaşanan çatışmalarda Esed güçlerine ait 6 tank, 1 şelka ve 1 de buldozer imha edilirken Esed güçlerinden 20’den fazla militanın da öldürüldüğü bildirildi.

Çatışmaların bir kısmı kameralara böyle yansıdı:

30 Aralık 2016’da Suriye’de ilan edilen ateşkes, Esed ve işbirlikçileri tarafından sık sık ihlâl ediliyor. Direnişçiler de ellerinden geldiğince bu ihlâllere karşılık vermeye çalışıyor.

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