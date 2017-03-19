Suriye’de Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden direnişçiler, Şam’ın üç bölgesinde Esed güçleriyle çatıştı. Çatışmalarda Esed güçlerinden 20’den fazla militanın öldürüldüğü bildirildi.

Suriye’de Beşşar Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden Ceyşu’l-İslâm ve Ahraru’ş-Şam’a mensup direnişçiler, Şam’ın Besatin, Barze ve Reyhan bölgelerinde Esed güçleriyle çatıştı.

Islâh Haber’in aktardığına göre, yaşanan çatışmalarda Esed güçlerine ait 6 tank, 1 şelka ve 1 de buldozer imha edilirken Esed güçlerinden 20’den fazla militanın da öldürüldüğü bildirildi.

Çatışmaların bir kısmı kameralara böyle yansıdı:

30 Aralık 2016’da Suriye’de ilan edilen ateşkes, Esed ve işbirlikçileri tarafından sık sık ihlâl ediliyor. Direnişçiler de ellerinden geldiğince bu ihlâllere karşılık vermeye çalışıyor.