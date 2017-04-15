Direnişçiler Şam’daki Operasyonlarını Sürdürüyor!

»Ana Sayfa»Suriye
15.04.2017 12:47
Direnişçiler Şam’daki Operasyonlarını Sürdürüyor!
Suriye’nin Şam kentinde Beşşar Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırılara karşılık olarak ilerleyen direnişçiler, Şam’ın merkezinin doğusuna düzenledikleri operasyonları sürdürüyor.

Suriye’de direnişçiler, geçen ayın başında Beşşar Esed güçlerinin Şam’ın Kabun, Berze, Cobar mahalleleriyle Duma ve Haresta ilçelerindeki yoğun saldırılarına karşılık vererek, operasyon başlatmıştı.

Doğu Guta bölgesinin Cobar mahallesinden ilerleyen direnişçiler, Esed güçlerinin kuşatma altında tuttuğu Kabun mahallesine ulaşmıştı. Böylece, Kabun ile kuşatma altındaki Doğu Guta, ince bir hat üzerinde birleşmişti.

Ardından, Esed güçleri söz konusu ince hat üzerinde ve hattın kuzeydoğusundaki Haresta ilçesinde direnişçilere yönelik saldırılarını şiddetlendirdi.

“50’den Fazla Rejim Askerini Öldürdük”

Bunun üzerine direnişçiler dün gece saatlerinde Kabun’un kuzeybatısındaki Berze mahallesini almak için harekete geçti.

AA’da yer alan habere göre, operasyona katılan komutanlardan Abdullah Hüseyin, “İlk üç saatte 13 noktayı ele geçirdik. Ancak rejimin hava saldırıları nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldık.” dedi.

Hüseyin, “50’den fazla rejim askerini öldürdük. Bir tankı imha ettik ve 6 adet paletli personel taşıyıcı aracı ele geçirdik.” ifadesini kullandı.

direnisciler_sam-(2).jpg

direnisciler_sam-(3).jpg

direnisciler_sam-(4).jpg

Berze Mahallesinin Önemi

Berze mahallesi, Şam’ın merkezinin kuzeyinde, merkeze hâkim Kasyon dağının eteğinde yer alıyor. Direnişçilerin Berze'yi alması, Kasyon dağına ulaşmalarının önünü açması sebebiyle Esed güçlerine tehdit arz ediyor.

Ayrıca Berze’yi almaları hâlinde direnişler, Şam’ın merkezine 6 kilometre mesafedeki Rukeldin mahallesine de ulaşmış olacak.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD Liderliğindeki Koalisyon 'Yanlışlıkla' Müttefiki SDG'yi Vurdu!13 Nisan 2017 Perşembe 18:56
  • Esed’in Yoğunlaşan Saldırıları ve Amerikan Sahtekârlığı13 Nisan 2017 Perşembe 18:22
  • Halep’in Batısına Fosfor Bombalı Saldırı Düzenlendi!13 Nisan 2017 Perşembe 15:17
  • Esed’in Kara Propaganda Merkezi Abdullah El-Muhaysini’yi Hedef Aldı!13 Nisan 2017 Perşembe 11:59
  • İran Destekli Esed Güçleri Doğu Guta’da Püskürtüldü!13 Nisan 2017 Perşembe 11:06
  • İngiltere: Esed Rejimi, İdlib’de Sarin Gazı Kullandı13 Nisan 2017 Perşembe 07:53
  • “Esed Rejimi 50 Farklı Yerde Kimyasal Silah Kullandı”13 Nisan 2017 Perşembe 07:06
  • Esed Güçleri ile Direnişçiler Arasında Esir Değişimi Gerçekleştirildi12 Nisan 2017 Çarşamba 20:38
  • BM, Doğu Guta’daki Sivillerin Durumundan Endişeli12 Nisan 2017 Çarşamba 18:38
  • “Bir Çocuğun Kollarınızda Ölmesi Çok Zor Bir Durum”12 Nisan 2017 Çarşamba 17:50
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim