Direnişçiler Şam’daki Operasyonlarını Sürdürüyor!

Suriye’nin Şam kentinde Beşşar Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırılara karşılık olarak ilerleyen direnişçiler, Şam’ın merkezinin doğusuna düzenledikleri operasyonları sürdürüyor.

Suriye’de direnişçiler, geçen ayın başında Beşşar Esed güçlerinin Şam’ın Kabun, Berze, Cobar mahalleleriyle Duma ve Haresta ilçelerindeki yoğun saldırılarına karşılık vererek, operasyon başlatmıştı.

Doğu Guta bölgesinin Cobar mahallesinden ilerleyen direnişçiler, Esed güçlerinin kuşatma altında tuttuğu Kabun mahallesine ulaşmıştı. Böylece, Kabun ile kuşatma altındaki Doğu Guta, ince bir hat üzerinde birleşmişti.

Ardından, Esed güçleri söz konusu ince hat üzerinde ve hattın kuzeydoğusundaki Haresta ilçesinde direnişçilere yönelik saldırılarını şiddetlendirdi.

“50’den Fazla Rejim Askerini Öldürdük”

Bunun üzerine direnişçiler dün gece saatlerinde Kabun’un kuzeybatısındaki Berze mahallesini almak için harekete geçti.

AA’da yer alan habere göre, operasyona katılan komutanlardan Abdullah Hüseyin, “İlk üç saatte 13 noktayı ele geçirdik. Ancak rejimin hava saldırıları nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldık.” dedi.

Hüseyin, “50’den fazla rejim askerini öldürdük. Bir tankı imha ettik ve 6 adet paletli personel taşıyıcı aracı ele geçirdik.” ifadesini kullandı.

Berze Mahallesinin Önemi

Berze mahallesi, Şam’ın merkezinin kuzeyinde, merkeze hâkim Kasyon dağının eteğinde yer alıyor. Direnişçilerin Berze'yi alması, Kasyon dağına ulaşmalarının önünü açması sebebiyle Esed güçlerine tehdit arz ediyor.

Ayrıca Berze’yi almaları hâlinde direnişler, Şam’ın merkezine 6 kilometre mesafedeki Rukeldin mahallesine de ulaşmış olacak.