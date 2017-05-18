Direnişçiler, Rus Hava Sisteminin Kodlarını Çözdü

Suriyeli direnişçiler Humus’un kuzeyinde, Lazkiye’deki Hmeymim üssünde yer alan kule olduğu tahmin edilen merkez üssüyle Rus pilotun konuşmalarını kaydetmeyi başardı. Direnişçiler, Pilot ile kulenin yaptığı üç farklı görüşmeyi kayıtlarını elinde bulunduruyor.

Kayıtlar, direnişçilerin sahip oldukları kısıtlı imkanlarla Rus Hava Sisteminin kodlarını çözebildiğini göstermesi açısından oldukça önemli.

Olay, Rus savaş gemisinin Akdeniz’de yaşadığı başarısızlıkları hatırlattı. Gemiyle sağlıklı iletişim kuramayan Su-33 tipi savaş uçağı Akdeniz’e düşmüştü.

Pilotla kule arasındaki konuşmalar, Sivil hedefleri vurmak için karşılıklı koordinat bilgisi paylaşımından oluşuyor.

Direnişçilerin Rus Hava Sistemine girişinin önemli diğer bir yönü ise elde edilecek kayıtlar yardımıyla Moskova Yönetiminin Suriye’de işlediği savaş suçlarını ve katliamları belgelemek olacak.

Kayıtları elde eden direnişçilere yakın bir kaynak konuşmaların Rus Savaş Uçaklarının Humus’ta bir bölgeyi bombalarken kaydedildiğini söyledi.

Aynı kaynak, Rusların doğalgaz ve petrol bölgelerinde ‘güvenli kordon’ oluşturmaya çalıştığını ve bu nedenle IŞİD tarafından yapılan atışları bastırmak için operasyonlar düzenlediğini bildirdi.

Gelişmeler, Rusya’nın bir yandan Türkiye ve İran’la vardığı anlaşma gereği çatışmasızlık bölgelerinde tansiyonu düşürürken diğer yandan da Suriye’nin petrollerindeki ‘payını’ almayı unutmadığını gösteriyor.

Muhalifler, rus pilot ile kulenin konuşmalarını kaydetmeyi başardı pic.twitter.com/J4pyJlafCj — asyaninsesiVideo (@asyaninsesiVide) 18 Mayıs 2017

Kaynak: Asyanın Sesi