Direnişçiler, Kürt Dağındaki Reşa Tepesinde Kontrolü Sağladı
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad'a yönelik haftalardır süren saldırıları sonrası karşı harekete geçen direnişçiler, Reşa tepesinde kontrolü sağladığını duyurdu.
AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 30 Aralık'tan bu yana bölgeye yönelik zaman zaman saldırılar gerçekleştiren rejim güçleri ve rejim şebbihaları, akşam saatlerinde Cebel Ekrad ve Türkmendağı'nı havan ve füzelerle vurdu.
Saldırının ardından Cebel Ekrad'daki Reşa tepesi çevresinden kara harekatı başlatan rejim güçlerine, bölgedeki direnişçiler karşılık verdi.
Bir süre devam eden çatışmalar sonunda ilerleyişe geçen direnişçiler, Reşa tepesinin kontrolünü ele geçirdiğini ve rejime ait 2 uçaksavar ile bir tankı imha ettiklerini duyurdu.
Her iki taraftan da can kayıplarının olduğu çatışmalar sürerken, Esed rejimi Cebel Ekrad'daki Tüffahiyye ve Künsübbe ile Türkmendağı'ndaki Kelez ve Zeytincik köylerini top atışına tutuyor.
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