Direnişçiler Kalemun’da Çok Sayıda Yeri Ele Geçirdi

»Ana Sayfa»Suriye
08.01.2017 20:02
Direnişçiler Kalemun’da Çok Sayıda Yeri Ele Geçirdi
Suriye’de, Şam’ın kırsalındaki Kalemun’nda bulunan Petra dağındaki çok sayıda noktanın direnişçiler tarafından ele geçirildiği bildirildi.

Fetih Medya’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suriye’de direnişçiler, IŞİD ile yaşanan çatışmanın ardından Şam’ın kırsalındaki Kalemun’da bulunan Petra dağındaki 4 bölgeyi ele geçirdi.

Ele geçirilen söz konusu bölgeler, yüksek ve bölgeyi tümüyle görmesi yönünden stratejik önem arz ediyor.

Kalemun’da Şam’ın Fethi Cephesi’nin etkin olduğu biliniyor.

Direnişçilerin son zamanlarda, Suveyda ve Şam’ın kırsalındaki çok sayıda bölgeyi ele geçirmesi dikkat çekiyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Azez’de Bombalı Saldırı: 60 Kişi Hayatını Kaybetti!07 Ocak 2017 Cumartesi 14:41
  • Esed ve İşbirlikçileri 2016’da En Çok Okulları Hedef Aldı!07 Ocak 2017 Cumartesi 13:41
  • el-Bab’da Bomba Yüklü Bir Araç Ele Geçirildi!07 Ocak 2017 Cumartesi 10:49
  • İşgalci Rusya Uçak Gemisini Suriye'den Çekiyor06 Ocak 2017 Cuma 12:53
  • Suriye'nin Barada Vadisi'nde 7 Bin Kişi Yerinden Edildi06 Ocak 2017 Cuma 04:10
  • Esed Güçleri Barada Vadisini Klor Gazıyla Vurdu!05 Ocak 2017 Perşembe 21:59
  • Esed’in Kalesi Lazkiye'ye Bombalı Araçla Saldırı!05 Ocak 2017 Perşembe 17:20
  • İran, 6 Militanını Daha Esed’e Kurban Etti!05 Ocak 2017 Perşembe 14:53
  • Barada’da Ateşkesi Denetleyen Rus Heyetine Hizbulesed İzin Vermedi!05 Ocak 2017 Perşembe 01:47
  • Halep'te PYD'nin Gençleri Zorla Alıkoyması Protesto Edildi04 Ocak 2017 Çarşamba 21:48
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim