Direnişçiler Kabun Kuşatmasını Kırdı, Doğu Guta İle Kabun Birleşti

»Ana Sayfa»Suriye
19.03.2017 21:13
Direnişçiler Kabun Kuşatmasını Kırdı, Doğu Guta İle Kabun Birleşti
Suriye’nin başkenti Şam’da Esed rejiminin saldırılarına karşı harekete geçen direnişçiler, Cobar semtinden ilerleyerek kuşatma altındaki Kabun’a ulaştı.

Direnişçilerin ilerleyişi sonucu Esed rejimi kuşatmasındaki Kabun bölgesi ile Doğu Guta birleşti.

Direniş güçlerinden Feylak Er-Rahman’ın Esed rejiminin ateşkes ihlallerine karşı başlattığı “Allah'ın kulları Cobar'da Kalın” operasyonuna Doğu Guta’daki birçok direniş gücü katıldı.

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, direnişçiler sabahın ilk ışıkları ile Şam’ın doğusundaki Cobar semti başta olmak üzere yaklaşık on noktada saldırıya geçti.

Semtin kuzeybatısındaki elektrik santrali, Abbasiye garaj binası ve tekstil fabrikasını ele geçiren direnişçiler ilerleyişlerini sürdürdü.

Direniş güçlerinden Ahraru’ş Şam, operasyon ile ilgili açıklamasında, “Sabahın ilk ışıkları ile birlikte saldırıya geçen mücahitler onlarca Esed militanını öldürdü ve yaraladı. Çatışmalar bölgenin tamamını ele geçirene kadar sürecektir.” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, direnişçilerin akşam saatlerinde Cobar ve Kabun mahalleleri arasında yer alan sanayi bölgesinin büyük bölümlerini ele geçirdiği, operasyona Kabun semtindeki direnişçilerin de destek verdiğini bildirdi.

Kabun’daki direniş güçleri de televizyon fabrikası Sironiks’i ele geçirdi. Cobar’ın kuzeybatısındaki sanayi bölgesinin ve Sironiks’in ele geçirilmesi ile kuşatma altındaki iki bölge Kabun ile Doğu Guta birleşti.

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