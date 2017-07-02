Direnişçiler Haziran Ayında 28 Feda Eylemi Gerçekleştirdi

Ekim 2015’te başlayan ve hâlâ devam eden Kudüs İntifadasını takip eden İntifada Sitesi, Filistinli gençlerin geçen Haziran ayı içerisinde 3’ü ateş açma, 3’ü bıçaklı eylem, 17’si taş atma ve 5’i el yapımı patlayıcı atma şeklinde olmak üzere 28 feda eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sitenin yayınladığı kapsamlı rapora göre geçen ay meydana gelen en önemli eylem, Adil Hasan Ankuş (18) ile Usame Ahmet Ata’nın (19) birlikte gerçekleştirdikleri eylem. Söz konusu eylemde Siyonist Sınır Muhafızlarında görev yapan bir işgal askeri ölürken, 6 asker de yaralandı.

Cenin şehrinde İkab Enfiyat’ın gerçekleştirdiği feda eyleminde ise bir işgal askeri yaralanırken, Enfiyat da işgal güçlerinin ateş açması sonucu şehit oldu.

Geçen ay 277 noktada işgal güçleriyle yapılan çatışmalarda ise gençler 49 molotof attı.

Aynı süre içinde yapılan feda eylemlerinde toplamda bir işgal askeri hayatını kaybederken 30’dan fazla Siyonist de yaralandı.

İntifadanın devam ettiği Haziran ayında 10 Filistinli şehit oldu, 120 kişi de yaralandı.

Haziran ayında şehit olan Filistinli gençlerle birlikte Kudüs İntifadası şehitlerinin sayısı 327’ye yükseldi.

İntifadada en fazla şehit veren El-Halil 82 şehit ile listede ilk sırayı alırken, ardında 65 şehitle Kudüs geliyor.

Bu süre içinde şehit olanların 89’unu yaşları 18’in altında olan çocuklar oluştururken, aynı sürede 13’ü kız çocuğu olmak üzere 31 kadın da şehit oldu.

İşgal rejiminin hak ihlalleri ise şöyle:

İşgal güçleri Gazze açıklarında balık avlayan Filistinlilere 76 kez ateş açtı.

İşgal güçleri 8 defa uçak ve füzelerle Gazze’ye saldırırken, 8 kez de tarım arazilerini top ateşine tuttu.

İşgal güçleri geçen ay Batı Yaka, Kudüs ve Gazze’den 39’u çocuk olmak üzere 350 kişiyi tutukladı.