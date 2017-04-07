Direnişçiler Hama’da İranlı Bir Komutanı Öldürdü

»Ana Sayfa»Suriye
07.04.2017 06:32
Direnişçiler Hama’da İranlı Bir Komutanı Öldürdü
Hama’da yaşanan çatışmalarda İranlı bir komutanın direnişçiler tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Suriye’de Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden Tahriru’ş-Şam, İran Devrim Muhafızları’na mensup üst düzey bir komutanın Hama’da yaşanan çatışmalarda öldürüldüğünü duyurdu.

Kasım Süleymani’ye yakın bir kişi olduğu belirtilen İranlı komutanın öldürüldüğünü İran’a yakın sosyal medya hesapları da doğruladı.

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Kaynak: Medya Times

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