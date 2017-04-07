Direnişçiler Hama’da İranlı Bir Komutanı Öldürdü

Hama’da yaşanan çatışmalarda İranlı bir komutanın direnişçiler tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Suriye’de Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden Tahriru’ş-Şam, İran Devrim Muhafızları’na mensup üst düzey bir komutanın Hama’da yaşanan çatışmalarda öldürüldüğünü duyurdu.

Kasım Süleymani’ye yakın bir kişi olduğu belirtilen İranlı komutanın öldürüldüğünü İran’a yakın sosyal medya hesapları da doğruladı.

Kaynak: Medya Times