Direnişçiler Hama’da Esed Güçlerini Füzeyle Hedef Aldı!
Direnişçilerce güdümlü füzeyle Hama’nın kuzeyindeki Kahira köyünde Esed’e bağlı güçlere yönelik düzenlenen saldırıda Esed güçlerinden yaklaşık 30 kişi öldü.
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Suriye’de Beşşar Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden gruplardan Tahriru’ş-Şam, Hama kentinin kuzeyindeki Kahira köyünde Esed rejimine ait askeri aracı hedef aldı.
Mepa News sitesinde yer alan habere göre, güdümlü füze kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda hedef alınan askeri aracın yanında bulunan çok sayıda rejim yanlısı milis öldü.
Saldırıda ölen rejim yanlısı milislerin sayısının 30’a yakın olduğu ifade edilirken saldırı anı kameralara yansıdı.
Tahriru’ş-Şam bağlantılı İBA Haber Ajansı, oldukça uzak mesafeden gerçekleştirilen saldırıyı saniye saniye görüntüledi.
Bölgede direniş güçleri ve Esed rejimi arasındaki çatışmalar sürüyor.
Etiketler : suriye, beşşar esed, hama, tahriru'ş-şam
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