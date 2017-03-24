Direnişçiler Hama Merkezinin 3 Km Yakınına Ulaştı

Suriye'nin Hama ilinde, Direniş grupları, Esed rejimi güçlerine karşı başlattıkları saldırılarda ilerlemeye devam ederek, kent merkezinin 3 kilometre yakınına ulaştı.

Direnişçilerin, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesine saldırı hazırlığı içindeki rejim güçlerini engellemek için Cobar-Kabun hattında 5 gün önce başlattığı operasyona, Hama ilinde destek gelmişti.

Ülkenin orta kesimlerindeki Hama'da önceki gün büyük bir saldırı başlatan direnişçiler, çok sayıda köyün ve beldenin kontrolünü ele geçirdi.

Direniş komutanlarından Muhammed Raşid Hama'daki çatışmalarda rejim ordusu ve İran destekli militanlardan çok sayıda esir aldıklarını açıkladı. Raşid, Hama-Miharda otoyolunda rejim güçlerine ait iki tankı imha ettiklerini, Hırba Hiccama ve Sur kontrol noktalarında 4 tank, çok sayıda mühimmat ve silah deposu ele geçirdiklerini anlattı.

Direnişçiler, Hama’nın kuzey kırsalından kent merkezine doğru ilerleyerek son 3 günde Suran köyü, Suran ofisleri , Suran köprüsü, Azrak fabrikası, Şahir istasyonu, Gazel kontrol noktası, Hattap depoları, Hattap köyü, Subin köyü, Sufuh kontrol noktası, Hel çarşısı, Mecdel beldesi, Siran lokantası, Bico tepesi, Medacin Kaşşaş, Medacin Sibahi, 50 noktası, 30 noktası, Şihe tepesi, Erze köyü, Muardes beldesi, Şir köyü, Sebahi kontrol noktası, Mecdel köyü, Maarzaf köyü, Belhasan köyü, Kefer Amim köyünü aldı.

Hama kırsalında 8 kilometre ilerleyen direnişçiler, böylece merkezin 3 kilometre, askeri havaalanının ise 4 kilometre yakınına ulaştı.