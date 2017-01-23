Direnişçiler Güney Halep’te Esed Güçlerini Hedef Aldı! (Video)

»Ana Sayfa»Suriye
23.01.2017 15:34
Direnişçiler Güney Halep’te Esed Güçlerini Hedef Aldı! (Video)
Suriye’de ilân edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren Esed güçlerine, Ceyşu’l-Mücâhidîn’e mensup direnişçiler tarafından cevap verildi.

Haksöz Haber

Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlar Suriye’de ilân edilen ateşkese rağmen sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Ceyşu’l-Mücâhidîn’e mensup direnişçiler de söz konusu ateşkes ihlâllerine karşılık olarak Güney Halep’te Esed güçlerini hedef aldı.

Ceyşu’l-Mücâhidîn tarafından yayımlanan videoda Esed güçlerinin tekbirler eşliğinde füze ile vurulduğu gözleniyor:

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