Direnişçiler Güney Halep’te Esed Güçlerini Hedef Aldı! (Video)

Suriye’de ilân edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren Esed güçlerine, Ceyşu’l-Mücâhidîn’e mensup direnişçiler tarafından cevap verildi.

Haksöz Haber

Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlar Suriye’de ilân edilen ateşkese rağmen sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Ceyşu’l-Mücâhidîn’e mensup direnişçiler de söz konusu ateşkes ihlâllerine karşılık olarak Güney Halep’te Esed güçlerini hedef aldı.

Ceyşu’l-Mücâhidîn tarafından yayımlanan videoda Esed güçlerinin tekbirler eşliğinde füze ile vurulduğu gözleniyor: