Direnişçiler Gap Ovası’ndaki Esed Mevzilerini Füze ile Vurdu!

Suriye’de direnişçiler, Esed ve işbirlikçilerinin ihlâllerine karşılık olarak Gab Ovası’nı ateş altına aldı.

Ümmet-i İslâm isimli sitede yer alan habere göre, Türkistan İslâm Partisi, Hama ve Lazkiye arasında yer alan ve stratejik öneme sahip olan Gap Ovası’ndaki Esed mevzilerini grad füzeleri ile vurdu.

Gap Ovası’nın, Esed ve İran destekli militanların Suriye’nin çeşitli yerlerindeki ateşkes ihlâllerine karşılık hedef alındığı bildirildi.

ABD Saldırıları

Suriye’de Beşşar Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden Türkistan İslâm Partisi, tıpkı Şam’ın Fethi Cephesi gibi zaman zaman ABD’nin de hedefi oluyor.

Son olarak, önceki gün Türkistan İslâm Partisi’ne mensup mücahitlerin ailelerinin yaşadığı İdlib’in Eriha ilçesinde bulunan bir bina, ABD’ye ait insansız hava aracı tarafından vurulmuş, saldırıda birçok kişi vefat etmişti.