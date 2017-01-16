Direnişçiler Gap Ovası’ndaki Esed Mevzilerini Füze ile Vurdu!

»Ana Sayfa»Suriye
16.01.2017 11:41
Direnişçiler Gap Ovası’ndaki Esed Mevzilerini Füze ile Vurdu!
Suriye’de direnişçiler, Esed ve işbirlikçilerinin ihlâllerine karşılık olarak Gab Ovası’nı ateş altına aldı.

Ümmet-i İslâm isimli sitede yer alan habere göre, Türkistan İslâm Partisi, Hama ve Lazkiye arasında yer alan ve stratejik öneme sahip olan Gap Ovası’ndaki Esed mevzilerini grad füzeleri ile vurdu.

Gap Ovası’nın, Esed ve İran destekli militanların Suriye’nin çeşitli yerlerindeki ateşkes ihlâllerine karşılık hedef alındığı bildirildi.

ABD Saldırıları

Suriye’de Beşşar Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden Türkistan İslâm Partisi, tıpkı Şam’ın Fethi Cephesi gibi zaman zaman ABD’nin de hedefi oluyor.

Son olarak, önceki gün Türkistan İslâm Partisi’ne mensup mücahitlerin ailelerinin yaşadığı İdlib’in Eriha ilçesinde bulunan bir bina, ABD’ye ait insansız hava aracı tarafından vurulmuş, saldırıda birçok kişi vefat etmişti.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Esed Güçleri İdlib’e Saldırdı: 10 Sivil Hayatını Kaybetti!14 Ocak 2017 Cumartesi 12:05
  • Cuma Gösterilerinde Buluşan Suriyeliler Ateşkesi İhlal Eden Esed’i Protesto Etti13 Ocak 2017 Cuma 19:05
  • “Esed Rejimi Kendi Heyetini Vurdu”13 Ocak 2017 Cuma 16:03
  • “PKK’lılar Sadece Üniforma Değiştirerek YPG’li Oluyor”13 Ocak 2017 Cuma 14:58
  • Türkiye ve Rusya'dan Suriye’de Uçuş Güvenliği Mutabakatı13 Ocak 2017 Cuma 10:29
  • Suriye’de Direnişçiler Esed Güçlerini Füze ile Vurdu! (Video)13 Ocak 2017 Cuma 00:55
  • Esed’in Ateşkesi: Son Bir Haftada En Az 39 Kişi Katledildi!12 Ocak 2017 Perşembe 21:53
  • Cerablus’a Dönen Suriyelilerin Sayısı 24 Bine Yaklaştı12 Ocak 2017 Perşembe 19:51
  • Rusya: Suriye’deki Askerî Varlığımızı Arttırmadık12 Ocak 2017 Perşembe 18:00
  • “Esed’in Barada Vadisi’ne Yönelik Saldırıları Şam’ı Susuz Bıraktı”12 Ocak 2017 Perşembe 14:48
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim