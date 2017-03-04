Direnişçiler, Esed’in 4 Askerini Esir Aldı
Suriye’de Esed güçlerine bağlı 4 subayın, Muntasır Billah Tugayı’na mensup direnişçiler tarafından esir alındığı bildirildi.
Suriye’de, el-Bab’ın doğusunda keşif çalışması yapan Beşşar Esed güçlerine bağlı 4 subay, Muntasır Billah Tugayı tarafından esir alındı.
Türkmenlerin oluşturduğu Muntasır Billah Tugayı’nın komutanı Firas Paşa, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin Esed güçlerine terk etmeye hazırlandığı bölgede keşif çalışması yapan Esed güçlerine bağlı 5 asker ile çatışmaya girdiklerini ve teğmen rütbesindeki 1 askeri öldürdüklerini, 4 askeri de esir aldıklarını söyledi.
Firas Paşa, yakalanan askerlerin orduda “Hava Ceviyye” isimli birimde, istihbarat birliğinde görevli olduklarını ve sorgularının sürdüğünü belirtti.
Etiketler: suriye, beşşar esed, muntasır billah tugayı
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Direnişçiler, Esed’in 4 Askerini Esir AldıSuriye’de Esed güçlerine bağlı 4 subayın, Muntasır Billah Tugayı’na mensup direnişçiler tarafından esir alındığı bildirildi.
PYD/PKK, ENKS'nin Bürolarını Ateşe VerdiPYD/PKK'nın, Haseke'ye bağlı Kamışlı'daki Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) çatısı altındaki parti binalarını basıp ateşe verdiği belirtildi.
Amerikan Koalisyonu Rakka’da Yine Sivilleri Katletti!ABD'nin, Rakka'ya düzenlediği hava saldırılarında 12 sivil katledildi.
Münbiç'te Panik, ABD Askeri Unsurları Cerablus Sınırına KaydırıldıFırat Kalkanı Harekatı'nın Münbiç'e yönelme ihtimalinden ötürü, ilçede bulunan PYD/PKK, Beşşar Esed rejimiyle işbirliği yaparak Türkiye'ye karşı yeni bir plan sahneliyor.
Rusya Münbiç'te PYD-Esed Ortaklığını İlan Etti!Münbiç'in batısına rejim güçlerinin yerleşeceğini açıklayan emperyalist Rusya, böylelikle Türkiye’nin PYD/PKK’ya yönelik muhtemel harekatının önüne geçmeye çalışıyor.
Çavuşoğlu: Esed Rejimi Geçici Sınırın Kuzeyine GeçmeyecekÇavuşoğlu, PYD'nin Menbic'de bazı bölgeleri Esed rejimine teslim edeceğini iddialarını yalanladı ve "Rusya ile bir anlaşma yaptık. Oradaki yolu bir geçici sınır olarak gördük. Onlar kuzeye geçmeyecek. Ilımlı muhalefet de güneye geçmeyecek" dedi.
RÖPORTAJ
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Tetikçilikle Gazeteciliği Bayağı Birbirine Karıştırdılar!
- Kadirov, Ölen Rus İşgalciler İçin “Anıt-Haç” Diktirdi!
- İzmir’de İslamcılığın Bağımsız Duruş Meselesi Konuşuldu
- Kurtulmuş İçin ABD ve Rusya'nın Doğru Ortağı Türkiye!
- “Venedik Tamamen Sular Altında Kalabilir”
- “Önlem Alınmazsa Omurgalı Hayvanların 3’te 2’si Yok Olabilir”
- Adıyaman Samsat Bir Kez Daha Sallandı
- Direnişçiler, Esed’in 4 Askerini Esir Aldı
- FETÖ Soruşturmasında 385 Askere 3'er Kez Müebbet İstemi
- Darbe Girişiminin Çatı İddianamesi Mahkemeye Gönderildi
- ABD’li Büyükelçi: "Siz El Bab'ı Aldınız, Biz de Münbiç'i Aldık"
- ABD Askerleri Afrika’yı Örümcek Ağı Gibi Örmüş!
- Kadirov, Ölen Rus İşgalciler İçin “Anıt-Haç” Diktirdi!
- Tetikçilikle Gazeteciliği Bayağı Birbirine Karıştırdılar!
- Alman Okulunda Namaz Yasağı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kültürel Sığlaşma' Uyarısı
- Anlaşılan Seçim Kampanyasında Irkçılık Para Yapıyor!
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?
- TÜBİTAK'ta Bin 846 Çalışanın İşine Son Verildi
- Fransa’da Belediye Mültecilere Yemek Vermeyi Yasakladı!
- İnsan Hakları Gruplarından BM'ye Myanmar Çağrısı
- Münbiç'te Panik, ABD Askeri Unsurları Cerablus Sınırına Kaydırıldı
- Abdurrahman Dilipak’tan Referandum Uyarısı
- Bazılarının Susması Konuşmasından Daha Hayırlı Olabilir!
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim