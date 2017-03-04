Direnişçiler, Esed’in 4 Askerini Esir Aldı

»Ana Sayfa»Suriye
04.03.2017 09:05
Direnişçiler, Esed’in 4 Askerini Esir Aldı
Suriye’de Esed güçlerine bağlı 4 subayın, Muntasır Billah Tugayı’na mensup direnişçiler tarafından esir alındığı bildirildi.

Suriye’de, el-Bab’ın doğusunda keşif çalışması yapan Beşşar Esed güçlerine bağlı 4 subay, Muntasır Billah Tugayı tarafından esir alındı.

Türkmenlerin oluşturduğu Muntasır Billah Tugayı’nın komutanı Firas Paşa, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin Esed güçlerine terk etmeye hazırlandığı bölgede keşif çalışması yapan Esed güçlerine bağlı 5 asker ile çatışmaya girdiklerini ve teğmen rütbesindeki 1 askeri öldürdüklerini, 4 askeri de esir aldıklarını söyledi.

Firas Paşa, yakalanan askerlerin orduda “Hava Ceviyye” isimli birimde, istihbarat birliğinde görevli olduklarını ve sorgularının sürdüğünü belirtti.

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