Direnişçiler Esed Rejimine Ait Jeti Vurdu... Jet Hatay'a Düştü

»Ana Sayfa»Suriye
04.03.2017 20:24
Direnişçiler Esed Rejimine Ait Jeti Vurdu... Jet Hatay'a Düştü
Ahrar'uş Şam Esed rejimine ait jeti vurdu. Jet Hatay'ın Samandağ İlçesi'ne düştü.

Hatay'ın Samandağ İlçesi'nde Esed rejimine ait savaş uçağı düştü.

Hatay Valisi Erdal Ata konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Biraz önce aldığım bilgiye göre, jandarma timleri ve sağlık ekipleri uçağın enkazına ulaştılar. Uçağın kokpit yerinin boş olduğu görüldü. Pilotların atlayarak kurtuldukları kanaatindeyiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Hatay'ın Suriye sınırından düşen uçakla ilgili, "Suriye rejimine ait bir uçak olduğu tahmin ediliyor" dedi. Yıldırım, Hatay'ın Suriye sınırında düşen uçakla ilgili, "MİG-23 uçağı düştü. Pilotun atladığı tahmin ediliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Uçağın Suriye topraklarına pilotun muhtemelen ya Türkiye tarafına ya da Suriye tarafına düştüğü varsayılıyor. Samandağ Yaylacık mevkiinde meydana geliyor. Durum bundan ibaret. Suriye rejimine ait bir uçak olduğu tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

Ahrar'uş Şam Esed rejime ait jetin düşürülme görüntülerini paylaştı.

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