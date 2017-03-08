Direnişçiler Esed Güçlerine Ait Bir Karargâhı Havaya Uçurdu!

Suriye’nin çeşitli bölgelerinde Esed güçlerinin ateşkes ihlâllerine cevap veren direnişçiler, Şam’ın Hazrama bölgesinde Esed güçlerinin kullandığı bir karargâhı havaya uçurdu.

Suriye’de Beşşar Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden direnişçiler, Şam’da, Doğu Guta’nın Hazrama bölgesinde kazdıkları tünele bomba döşeyip Esed güçleri tarafından kullanılan bir karargâhı tekbirler eşliğinde havaya uçurdu.

Operasyonun başarıyla gerçekleştirildiği belirtilirken ölü ve yaralı sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de 30 Aralık 2016’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Rusya destekli Esed güleri ve İran destekli militanlar sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılar gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Direnişçiler ise bu saldırılara ellerinden geldiğince karşılık vermeye çalışıyor.