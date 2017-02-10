Direnişçiler Ele Geçirdikleri Reşa Tepesi’nden Çekildi!

Suriye’de Beşşar Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen Lazkiye kırsalına yönelik kara harekâtına karşılık vererek Reşa Tepesi’nde kontrolü ele geçiren direnişçiler bölgeden çekildiklerini duyurdu.

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, dün akşam saatlerinde Beşşar Esed güçleri ve işbirlikçilerinin, Lazkiye’de yer alan Cebel Ekrad’a yönelik saldırılarından sonra çıkan çatışmalar sabaha kadar sürdü.

Çatışmalar sırasında gece yarısına doğru Reşa Tepesi’ni ele geçiren direnişçiler, Esed güçlerinin yoğun top atışlarından sonra sabah saatlerinde bölgeden çekildiklerini bildirdi.

Direnişçiler çatışmalarda Esed güçlerinden en az 27 kişinin öldürüldüğünü, çok sayıda mühimmatı ele geçirip iki tank ve iki uçaksavarı imha ettiklerini bildirdi.

Çatışmaların durduğu bölgede, Esed güçlerinin Cebel Ekrad ve Türkmendağı’na yönelik top atışlarının aralıklarla sürdüğü bildiriliyor.