Direnişçiler Batı Halep’te Esed Güçlerini Vurdu!

Suriye’nin Batı Halep bölgesinde Esed güçlerine yönelik operasyonlar düzenleyen Şam’ı Özgürleştirme Heyeti’ne mensup direnişçiler, içinde Esed’e bağlı militanların da bulunduğu bir çadırı füze ile vurdu.

Suriye’de Beşşar Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden Şam’ı Özgürleştirme Heyeti’ne mensup direnişçiler, Batı Halep’te Esed güçlerine yönelik başarılı operasyonlar düzenlemeye devam ediyor.

Batı Halep’te, içinde Esed’e bağlı militanların da bulunduğu bir çadırı füze ile vuran direnişçiler, birçok militanı da öldürdü.

YouTube’da yayımlanan videoda söz konusu operasyonun görüntüleri yer alıyor:

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de 30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen Esed ve işbirlikçileri sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor. Direnişçiler de ellerinden geldiğince bu saldırılara karşılık vermeye çalışıyor.