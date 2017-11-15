Direnişçiler Batı Guta’da Rejim Saldırısını Püskürttü!

Suriye’nin Şam kentinin çevresinde Beşşar Esed rejimi ile direnişçiler arasında sıcak çatışmalar yaşandı.

Mepa News sitesinin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Şam’ın güneybatısında Batı Guta olarak adlandırılan direnişçilerin kontrolündeki Beyt Cin beldesine rejim güçleri ve yabancı Şii milisler tarafından saldırı başlatıldı.

Direnişçiler İlerleme Kaydetti

Uzun bir süre devam eden çatışmaların ardından rejim saldırısının püskürttüğünü aktaran kaynaklar, rejim güçlerinden çok sayıda kişinin öldüğünü, direnişçilerin çok sayıda rejim unsurunu canlı olarak ele geçirdiğini belirtiyor.

Aktarılan diğer bilgilere göre, rejimin Şam’ın güneybatısındaki Beyt Cin bölgesinde düzenlediği saldırı girişiminde, direnişçiler saldırıyı püskürtmekle birlikte birkaç gün önce rejim güçlerinin kontrolüne geçen bölgeleri de tekrar geri almayı başardı.

Rejimin Hava Saldırıları

Rejime bağlı güçlerin Beyt Cin bölgesinde gerçekleştirdiği ilerleme girişiminin başarısız olması ve eski kazanımların da kaybedilmesi üzerine, rejim güçleri bölgeyi havadan ve karadan hedef almaya başladı.

Bölgeye düzenlenen saldırılarda ölen ve yaralanan sivillerin olduğu yerel kaynaklarca aktarılan diğer bilgiler arasında.

Doğu Guta’da 8 Sivil Yaşamını Yitirdi

Öte yandan, düzenlenen saldırılara eş zamanlı olarak rejim güçlerinin Doğu Guta bölgesine düzenlediği ağır silah ve füze saldırılarında en az 8 sivil yaşamını yitirdi ve aralarında kadın ve çocukların olduğu 40 sivil de yaralandı.

Doğu Guta bölgesine düzenlenen hava saldırılarıyla ilgili yerel kaynaklar tarafından yayımlanan görüntüler: