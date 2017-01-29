Direnişçiler Barada Vadisi’nden Çekiliyor!

Suriye’de Beşşar Esed güçleri ile varılan anlaşma gereği silâhlı direnişçiler, Esed güçlerinin son haftalarda yoğun şekilde saldırdığı Şam’ın su ihtiyacını karşılayan Barada Vadisi’nden çekiliyor.

Barada Vadisi’ndeki sivil kuruluşların ortak sözcüsü Fuat Ebu Hatab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede Esed güçleri ile silâhlı direnişçiler arasında anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Ebu Hatab, anlaşma gereği Esed güçlerinden 20 askerin, Esed güçlerinin saldırılarında kullanılmaz hâle gelen Ayn el-Fica su tesislerine girdiğini söyledi.

Yaralı silâhlı direnişçilerin ilk etapta Ayn el-Fica’dan, batısındaki Deyr Kanun beldesine Suriye Kızılayı araçlarıyla taşınacağını belirten Ebu Hatab, “Yaralı askerî muhalifler ve anlaşmayı kabul etmeyen siviller, yarın İdlib’e gönderilecek. Barada’dan çıkmak istemeyenler ise rejimle meselelerini hâlledip bölgelerinde kalabilecek.” dedi.

“Bin 500 Kişi Bölgeden Çıkacak”

Ebu Hatab, toplamda bin 500 kişinin bölgeden çıkacağını belirterek, “Vadi’nin etrafında konuşlu askerî muhalifler de içindeki askerî muhaliflerin çıkışlarından 48 saat sonra bölgeyi terk edecek.” ifadesini kullandı.

Daha önce bölgeyi terk eden sivillerin evlerine dönebilmesi konusunun anlaşmada garanti altına alınmadığına değinen Ebu Hatab, anlaşmaya Suriye Kızılayı’nın garantör olduğunu söyledi.

Barada Vadisi’nin Konumu

Barada Vadisi, Şam’ın merkezine 16 kilometre, Lübnan sınırına 12 kilometre uzaklıkta. Şam’ın ana su kaynaklarından Ayn el-Fica pınarına da ev sahipliği yapıyor.

Suriye’nin farklı bölgelerinden gelenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 bin Suriyeliyi barındıran bölgenin meskun kısmı 12 kilometrekarelik bir alanı oluşturuyor.

İran destekli Hizbullah ve Esed güçleri, bölgedeki su kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek için Barada Vadisi’ni Temmuz 2016’da kuşatma altına almıştı.

Daha önce çatışma yaşanmayan Barada Vadisi, Halep’ten sivil ve silâhlı direnişçilerin tahliyeleri tamamlandığında hedef hâline gelmişti.