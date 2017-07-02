Direniş Yanlısı Sitelere Erişim Yasağı Gazze’de Protesto Edildi

Filistin Medya Forumunun çağrısıyla bugün Gazze’de düzenlenen ve sitesine erişimi engellenen Filistin Enformasyon Merkezinden de bir heyetin iştirak ettiği gösteride Filistinliler sitelere erişim engeli getirilmesi protesto edildi.

Forum Başkanı Hibe Sekik yaptığı konuşmada, Filistin Yönetiminin kararına uyarak Batı Yaka’daki sitelere erişimi engelleyen internet sağlayıcılarının kara listesinin hazırlanmasını isteyerek, şirketlerin bu kararlarıyla ifade özgürlüğünü güvence altına alan Filistin anayasasını çiğnediklerini söyledi.

Gazeteciler Sendikası ile Arap Gazeteciler Birliği ve Uluslararası Gazeteciler Birliğinden haber sitelerine erişimin engellenmesine karşı ciddi bir tavır sergilemelerini isteyen Sekik, sitelere yönelik yapılan baskıların son bulmasını istedi.

Gösteride söz alan Safa Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Yasir Ebu Heyin, haber sitelerine yönelik baskı ve kapatma kararlarını tamamıyla reddettiklerini söyledi.

Olup biteni bir katliam olarak tanımlayan Ebu Heyin, bu kararın uzun süredir basın mensuplarına yönelik sürdürülen baskı, takip ve zulmün devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Ebu Heyin, “Filistin Yönetiminin direnişi destekleyen ve halkın yanında yer alan sitelere erişimi engelleyeceğine, Filistin davasıyla ilgili her türlü yalan ve zehri yayan, gençleri ajanlık ve casusluk gibi çirkin ve aşağılık işlere bulaştıran sitelerle ilgilenmesi gerekirdi” dedi.

Damir İnsan Hakları Müessesesinin temsilcisi olarak söz alan Muhammed El-Berdevil ise bilginin halka ulaştırılmasını engelleme politikasını tamamıyla reddettiklerini belirterek, Filistin Yönetiminin aldığı kararın hukuka aykırı olduğunu ve bu tavrıyla suç işlediğini, zarar gören sitelere tazminat ödemesi gerektiğini hatırlattı.

FİEM