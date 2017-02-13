Diploma Denklik Başvuruları "E-Devlet"te

YÖK, "e-devlet" kapısı üzerinden "Denklik Başvurusu Sorgulama" hizmetini başlattı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin diploma denklik başvuru işlemlerinin durumunu öğrenebilmeleri ve kısa sürede işlemlerini bitirebilmeleri amacıyla, "e-devlet" kapısı üzerinden "Denklik Başvurusu Sorgulama" hizmeti başlatıldı.

YÖK Üyesi Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YÖK'ün yeni bir yazılım geliştirdiğini ifade ederek, 13 Haziran 2016'dan sonra YÖK'e yapılan tüm diploma denklik başvurularının yeni yazılıma yüklenerek e-devlet'e aktarıldığını belirtti.

Proje kapsamında, 13 Haziran'dan sonra yapılan tüm başvuru işlemlerinin artık e-devlet üzerinden başvuru sahiplerince takip edilebileceğini, böylelikle başvuru sonrasında YÖK'e tekrar gelmeden veya telefon açmadan işlemlerin ne aşamada olduğunun öğrenilebileceğinin altını çizen Çavuşoğlu, bugüne kadar yaklaşık 5 bin diploma denklik başvurusunun e-devlet'e girildiğini ifade etti.

Denklik başvurusunun hangi aşamada olduğunu öğrenmek isteyenlerin, "e-devlet" sisteminde yer alan "https://www.turkiye.gov.tr/yok-denklik-basvurusu-sorgulama" adresinden işlemlerini yapabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, 13 Haziran'dan önce yapılan tüm başvuruların sisteme girilmesi işleminin yaklaşık üç-dört ay içerisinde biteceğini kaydetti.

DİPLOMA DENKLİKLERİ İÇİN YENİ YAZILIM

FETÖ'nün yurt dışından sahte diploma ile örgüt üyelerine Türkiye’de istihdam imkanı sağladığı iddiaları üzerine harekete geçen YÖK, yurt dışından alınan diploma denkliklerinin beyanı ve sorgulanmasını sağlamak için yeni bir yazılımı da hayata geçirecek.

Prof. Dr. Çavuşoğlu, YÖK'ün geçmişte verdiği 110 bin diploma denklik bilgilerinin yeni yazılıma aktarmaya başladıklarını, şimdiye kadar yaklaşık 4 bininin sisteme girildiğini söyledi.

2016'dan geçmişe doğru giderek kısa zaman içerisinde tüm diploma denkliklerini sisteme yüklemeyi planladıklarını belirten Çavuşoğlu, Diploma Denklik Sorgulama Sisteminin 3-4 ay içerisinde yine e-devlet kapısı üzerinde kullanıma açılacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, "Proje sayesinde kişiler e-devlet üzerinden yurt dışından mezun olduğu okulun diploma denkliğini beyan edebilecek, hem de örneğin bir kurumda işe başlayacaksanız, işe başlayacağınız kurumun yetkilileri direkt sizin diplomanızı e-devlet üzerinden kontrol edip, gerçek mi değil mi öğrenebilecek." dedi.

İLK BİNE GİREN ÜNİVERSİTELERE DOĞRUDAN DENKLİK

Diploma denklik bilgilerinin sisteme girilmesiyle hangi bölüm mezunlarının denklik başvurusunda bulunduğu, ülke, cinsiyet ve yaş gibi çeşitli istatistiksel verilerin de ortaya çıkarılabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, e-devlet üzerinden beyan ve barkod sistemi sayesinde diploma için noter onayına bile ihtiyaç kalmayacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, yeni YÖK olarak denklik işlemlerinin en güvenilir, hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını, kişilerin e-devlet kapısı üzerinden tüm işlemleri gerçekleştirebilmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

YÖK Üyesi Çavuşoğlu, dünyada ilk bine giren üniversitelerden mezun öğrencilerin diplomalarına artık doğrudan denklik verdiklerini, bu diplomaları ek işlemlere tabi tutmadıklarını da hatırlattı.