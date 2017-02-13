“Dilleri Var, Ahlaksızca; Üslupları Var, Fütursuzca”
Bahadır Kurbanoğlu, Hilal TV ekranlarında sunduğu Sözü Esirgemeden programında müptezellerin “Reisçilik” adı altında İslami camia ve bazı isimlere yönelik hedef gösterici yayınlarını eleştirdi.
Bu kesimlerin işgal ettikleri zeminlerde kendileri gibi olmayan herkesi hizaya getirmeye çalıştıklarını belirten Bahadır Kurbanoğlu, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan adına hareket ettiklerini iddia eden bu müptezellerin yüz karası olduğunu ve bunların temsil ettiği sorunun giderek derinleştiğini kaydetti.
Son olarak Özgür-Der ve sitemiz Haksöz-Haber’i yine dillerine dolayarak karalamaya girişen müptezelleri “Dilleri var, ahlaksızca; üslupları var, fütursuzca” diye eleştiren Bahadır Kurbanoğlu’nun analizlerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz…
Etiketler: Bahadır Kurbanoğlu, Sözü Esirgemeden, müptezeller, pelikancılar
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