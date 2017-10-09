Dikenli Teller Es-Selayme'yi 'Açık Hapishane'ye Dönüştürdü

İsrail güçlerinin, Harem-i İbrahim Camisi'nin içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinde kurduğu askeri kontrol noktaları, Filistinlileri darboğaza sokarken, bölgedeki 600 Yahudi yerleşimci bin 500 İsrail askerinin koruması altında "güvenli bir hayat" yaşıyor.

Eski Şehir'e bağlı Es-Selayme Mahallesi'nin girişine geçen ay başında yerleştirilen ve bölgeyi diğer mahallelerden koparan dikenli teller, yaşlı, çocuk, öğrenci ve hastalar başta olmak üzere Filistinlilerin günlük yaşamlarını olumsuz etkiliyor.

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilere ait araçların dolaşım serbestliğinin olduğu mahallede, parklarda oynayan yerleşimcilerin çocuklarını koruyan İsrail askerleri, Filistinli çocukları parklara yaklaştırmıyor.

"Derslere geç kalıyoruz"

Yaklaşık 100 Filistinli ailenin yaşadığı Es-Selayme'de ikamet eden Filistinli öğrenci Ensam Ebu Ramile, Eski Şehir merkezindeki okuluna giderken daha önce birçok kontrol noktasından geçtiğini, geçen ay kendi mahallesinde kurulan kontrol noktalarının da sıkıntısını bir kat daha artırdığını söyledi.

Hayatlarının büyük bir hapishaneye dönüştüğünü ifade eden Ebu Ramile, "İsrail güçleri, mahallede keyfine göre hükmediyor. Kapıyı istediği zaman açıyor. Askeri kontrol noktalarında bizi tutmalarından dolayı çoğu zaman derslere geç kalıyoruz." dedi.

"Evimize girmek için bir kilometre yol yürüyoruz"

Mahallede yaşanan mevcut durumu, "vahim" olarak nitelendiren Filistinli Visam Ebu Ramile de "Yaşadığımız dayanılmaz bir çile. Çoğu zaman mahalleye girmemize izin vermiyorlar. Metreler uzaklıktaki evimize ulaşmak için başka yollardan dolanmaya ve yaklaşık bir kilometre yol yürümeye mecbur bırakılıyoruz." diye konuştu.

İsrail güçlerinin saat 22:00'den sonra mahalleye giriş çıkışları tamamen kapattığını ve geceleyin hastalanan yaşlı ya da çocukları hastaneye götüremediklerini belirten Ebu Ramile, "İsrail Filistinlileri göç ettirmek ve bölgeyi ele geçirmek için bilinçli bir siyaset izliyor. Mahalle hapishaneye döndü. Çocukların oynayacağı, hava alacağı bir yer kalmadı." ifadesini kullandı.

Nihaye Ebu Receb de İsrail'in, Güney Afrika'da bir dönem uygulanan apartheid (ırkçı ayrımcılık) benzeri bir sistem uyguladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Selayme artık koca bir hapishane diyebiliriz. Bizi doğup büyüdüğümüz evlerden sürmeye çalışıyorlar. Günlük taciz ve ihlallere rağmen yurdumuzu onlara bırakmayacağız. Burası bizim toprağımız. Gidecek başka yerimiz yok. Bu toprakları terk etmesi gereken onlar."

"Bebeğim ateşlendi doktora götüremedim"

Filistinli Nidal Ebu Receb de dün gece bebeğinin ateşlendiğini ve gece askeri noktaların kapalı tutulmasından dolayı hastaneye götüremediğini belirtti.

"Bebeğimin durumu ağır değildi. Ancak durumu ağırlaşan bir hasta, İsrail'in kapıları kapatması nedeniyle hayatını kaybedebilir." diyen Ebu Receb, İsrail'in el koyduğu evlerde Yahudi yerleşimciler refah bir şekilde yaşarken bölge halkına yönelik bu uygulamaların, "Filistinlileri darboğaza sokmak için izlenen maksatlı bir siyaset" olduğunu vurguladı.

Yerleşimcilere Karşı Gençlik Grubu'nun Koordinatörü İsa Amr da İsrail'in, Selayme Mahallesi'ni diğer bölgelerden ayırmasını "ırkçılık" şeklinde nitelendirerek, "Bu, Eski Şehir'deki bölge sakinlerini göç ettirmeyi, Filistin kimliğini yok etmeyi ve Yahudi yerleşimcilere hareket özgürlüğü tanınmasını hedefleyen ırkçı bir tutum." değerlendirmesinde bulundu.

Harem-i İbrahim Camisi'nin içinde bulunduğu Eski Şehir'de bin 500 asker koruması altında yaklaşık 600 Yahudi yerleşimci yaşıyor.

İsrail askerleri, El-Halil kentindeki Hazreti İbrahim'in kabrinin bulunduğu Harem-i İbrahim Camisi'nin girişine kurduğu turnikeler aracılığıyla Müslümanların kutsal mabede girişine izin veriyor.

İsrail ile Filistin arasında 1997'de yapılan anlaşma ile kent H1 ve H2 olmak üzere iki kısma ayrıldı. İçinde Harem-i İbrahim'in de bulunduğu Eski Şehir H2 olarak tasnif edilmiş ve İsrail askerlerinin kontrolüne bırakılmıştı.

AA