Die Welt: Türklerin Artık Umurunda Değil

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08.03.2017 03:35
Die Welt: Türklerin Artık Umurunda Değil
Türkiye ile Almanya arasındaki gerginlik Alman medyasında çeşitli tartışmalara da kapı araladı. Die Welt gazetesi, Türklerin artık Almanları önemsemediğini yazdı.

Almanya'da birbirini izleyen skandal kararlar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya "nazi" hatırlatması yaparak tepki göstermişti.

Erdoğan'ın bu sözü Alman medyasında geniş yankı bulurken, Die Welt gazetesi, haberinde ilginç bir tespite yer verdi.

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkileri iki ülkenin de vatandaşı olan bir kişinin gözüyle aktaran gazete, 'Daha önce Türk, Almanya'yı sever ve karşılık bulmadığı için her zaman üzülürdü. Fakat şimdi Almanların kendisini sevip sevmedikleri artık Türk'ün umurunda değil. Önümüzdeki 30 yıl için iki ülke arasındaki ilişkiler ile ilgili çok karamsarız''ifadelerini paylaştı.

Haber 7

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