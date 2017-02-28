Dicle Üniversitesi'nde Derdest Belgeselinin Gösterimi Yapıldı

Dicle üniversitesi düşünce ve hikmet kulübü "28 şubat mahkumları; Derdest" başlıklı belgeselin gösterimini gerçekleştirdi.

Dicle üniversitesi ilahiyat fakültesi konferans salonunda düşünce ve hikmet kulübü "Derdest" belgeselin gösterimi gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü İbrahim bal’ın yaptığı programa konuşmacı olarak Esra koç katıldı.

Programa başlamadan önce, Murat Toreli Kur'anı Kerim tilavetini gerçekleştirdi. Toreli'nin ardından konuşmacı olarak katılan Esra Koç şu noktalara değindi;

"28 Şubat süreci bayanlar için erkeklere nazaran daha hırpalayıcı bir süreç oldu. Çünkü başörtümüz üzerinden ülke ile hesaplaşıldı.

28 Şubat, binlerce mağdur üretti. Fakat aralarında namazını devam eden, zekâtını veren, aralarında istişare ile iş yapabilen müminleri bir araya getirdi onlara direnmeyi öğretti.

28 Şubat'ın izleri silinmek ile bitmiyor ve 28 Şubat bitti diyemiyoruz. Maalesef 20 yıl geçmesine rağmen 28 Şubat bitmedi sadece başörtüsü zulmü bitti. Bunun bir başka ayağı olarak 28 Şubat'ın görünmeyen yüzü olan adalet temelli hukuksuzlukları gösteren 28 Şubat'ın tutuklu Müslümanlarını görüyoruz.

Koç'un konuşmasından sonra belgesel gösterimi gerçekleşti. Programın ardından resim sergisi ve kitap standı açıldı.

Haber: İbrahim Beydüz

Fotoğraf: Eren ortaç