Dicle Üniversitesi'nde Derdest Belgeseli Gösterimi Yapıldı

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28.02.2017 17:59
Dicle Üniversitesi'nde Derdest Belgeseli Gösterimi Yapıldı
Dicle üniversitesi düşünce ve hikmet kulübü 28 şubat mahkumları; Derdest başlıklı  belgesel gösterimini gerçekleştirdi.

Dicle üniversitesi ilahiyat fakültesi konferans salonunda düşünce ve hikmet kulübü belgesel gösterimi gerçekleştirdi.  Moderatörlüğünü İbrahim bal’ın yaptığı programa konuşmacı olarak Esra koç katıldı.

Programa başlamadan önce murat toreli kuranı kerim tilavetini gerçekleştirdi. Torelinin ardından konuşmacı olarak katılan Esra koç şu noktalara değindi;

28 Şubat süreci bayanlar için erkeklere nazaran daha hırpalayıcı bir süreç oldu çünkü baş örtümüz üzerinden ülke ile hesaplaşıldı.

28 Şubat, kara şubat bissürü mağdur üretti fakat aralarında namazını devam eden, zekâtını veren, aralarında istişare ile iş yapabilen müminleri bir araya getirdi onlara direnmeyi öğretti

28 Şubatın izleri silinmek ile bitmiyor ve 28 Şubat bitti diyemiyoruz, maalesef 20 yıl geçmesine rağmen 28 Şubat bitmedi sadece başörtüsü zulmü bitti. Bunun bir başka ayağı olarak 28 Şubatın görünmeyen yüzü olan adalet temelli hukuksuzlukları gösteren 28 Şubatın tutuklu Müslümanlarını izleyecez.

Koçun konuşmasından sonra belgesel gösterimi gerçekleşti. Programın ardından resim sergisi ve kitap standı açıldı.

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Haber: İbrahim Beydüz

Fotoğraf: Eren ortaç

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