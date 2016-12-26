Dicle Üniversitesi Müslüman Gençliği Halep'e Ensar Oluyor

Dicle Üniversitesi Müslüman Gençliği, 9 farklı öğrenci kulübü olarak Halep'e Ensar Olmak adına yaptığı kermes ile bir araya geldi. Bu kermes sonucu Allah'ın muvaffakiyeti ile 45 bin TL toplandı. Alınan 2 tırlık un bugün Diyarbakır'dan gönderildi.

Dicle Üniversitesi Müslüman Gençliği 9 farklı öğrenci kulübü olarak Halep'e Ensar Olmak adına yaptığı kermes ile bir araya geldi. Bu kermes sonucu Allah'ın muvaffakiyeti ile 45 bin TL toplandı.

Toplanan para 2 tır un olarak Abdullah Recai Hatipoğlu'nun yaptığı basın açıklamasının ardından İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığı ile Halep'te bulunan mazlum halka gönderilmek üzere yola çıktı.

Hatipoğlu basın açıklamasında; “Katil Esed diktatörlüğünün Rusya ve işbirlikçileri ile havadan yapılan saldırılar sonucu Doğu Halep´te artık ekmek çıkaracak hiçbir fırın kalmadığı”nı ifade edip “İbrahim(a.s)'in kıssasındaki karınca misali safını belli etmek için ellerinden geleni yapabilmek adına Dicle Üniversitesi Müslüman Gençliği olarak bu ilke doğrultusunda hareket edip Halep´teki mazlum halka güçleri oranında yardımlarını ulaştırmayı kendilerine bir görev bildiklerini” eklediler. Son olarak “Kafirlere de ki:’Siz mutlaka yenilgiye uğrayacaksınız ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır!" (Al-i İmran / 12) ayetiyle basın açıklamasına son verilip tırlar Halep'e doğru yola çıktı.

Basın açıklaması metni:

Bismillahirrahmanirrahim...

Bugün bir kez daha Suriye’den yükselen feryadın acısını hissederek burada toplanmış bulunmaktayız. Katil Esed diktatörlüğüne karşı, Suriye halkı tarafından Mart 2011’de Deraa’da başlatılan onurlu direniş, 6 yıldır devam ediyor.

Özgürlük, adalet ve iman uğruna seferber olunan bu yolda 600 binden fazla evladını şehit veren, milyonlarca evladını yaralı ve muhacir bırakan Müslüman bir halkın tarifi imkânsız acılarına rağmen, modern dünyanın hiçbir adım atmaması; aksine doğrudan veya dolaylı olarak katillere destek vermesi, yaşanan trajediyi daha da derinleştiriyor.

Son haftalarda Rusya, Esed ve işbirlikçilerinin uçaklarının vurduğu kuşatma altındaki Doğu Halep’te artık ekmek çıkaracak hiçbir fırın kalmadı, yaralıları tedavi edecek hastane bulunmuyor. Bu uçaklar bilinçli bir şekilde fırınları, hastaneleri, okulları, camileri ve halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için çıktığı toplu mekanları vurdu. Halep’e deprem etkisi yaratan sığınak delici bombalar atıldı ve enkazların altından her gün onlarca kadın ve çocuk cesedi çıkarıldı. Son haftalarda katledilen binlerce insan varken yaralı sayısı tam olarak bilinmiyor.

Bu manada Halep direnişi sadece Haleplilerin, Suriye’nin değil; tüm İslâm ümmetinin onur savaşıdır. Çünkü Halep kazanırsa özgür Kudüs’ün yolu açılır. Bu yüzden Halep’i, Musul’u, Gazze’yi savunmak, Diyarbakır’ı savunmaktır.

Bizler de hz. İbrahim(a.s)’ın kıssasındaki karınca misali safımızı belli edip elimizden geleni yapabilmek adına Dicle Üniversitesi Müslüman Gençliği olarak bu ilke doğrultusunda hareket edip, Halep’teki Müslüman kardeşlerimize gücümüz oranında yardımlarımızı ulaştırmayı kendimize bir görev bildik. Bu anlamda bir araya gelip iştişarelerimizi gerçekleştirdikten sonra Halep yararına olacak bir kermes düzenlemeye karar verdik.

Dicle Üniveritesi’nde çalışmalarını aktif bir şekilde sürdüren 9 farklı öğrenci kulübü olarak, ‘’Dicle Üniversitesi Müslüman Gençliği Halep’e ensar oluyor’’ sloganıyla, 12-16 aralık tarihleri arasında 5 günlük bir kermes düzenledik. Allah’ın izniyle kermese yoğun bir talep gösterildi. Rabbimize hamdolsun ki kermesten 45 bin tl gelir elde ettik. Kermesten gelen bu geliri 2 tır Una dönüştürüp Suriye’deki Müslüman kardeşlerimize İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla ulaştıracağız inşaAllah. Bu anlamda adil şahitliğini yerine getirmek amacıyla organizasyonda yardımlarını ve katkılarını sunan tüm müslüman kardeşlerimizden Allah razı olsun.

Son olarak da basın açıklamamızı Rabbimizin bir ayet-i kerimesiyle tamamlıyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim

Kafirlere de ki: “Siz mutlaka yenilgiye uğrayacaksınız ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır!” (Al-i İmran / 12)

Dicle Üniversitesi Müslüman Gençliği

Haber: Mukaddes GÜNEŞ