Dicle Nehri Yatağı Tamamen Islah Edilecek

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen "Dicle Nehri" değerlendirme toplantısına başkanlık eden Güzeloğlu, yaptığı konuşmada, Dicle Nehri yatağı ve bu yatak çevresinde yapılması planlanan çalışmalar perspektifinde bir araya geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatları doğrultusunda Dicle Nehri'nin tarihi geçmişinden, geleceğe aktarılması ve nehrin yatağında yer alan olumsuzlukların giderilmesini amaçladıklarını kaydeden Güzeloğlu, nehrin medeniyet geçmişinden ve dünya uygarlık sürecinde çok açık ve belirleyici bir etkisinin olduğunu belirtti.

Bölge ve Diyarbakır'ın hayat kaynağı olan Dicle Nehri'nin tarihin var olduğu günden bugüne bereket ve refah değerlerinin taşıyıcısı olduğunu aktaran Güzeloğlu, nehrin bir zenginlik, güzellik, kültür olarak korunması ve bu perspektifle kentteki diğer çalışmalar gibi örnek bir çalışma boyutuna ulaşmasının temel hedefleri olduğunu bildirdi.

Sazlıkların nehir kenarında yer almasının çamur birikintileri oluşmasına neden olduğunu ifade eden Güzeloğlu, "Yapılacak çalışmayla Dicle Nehri yatağı tamamen ıslah edilecek. Bu kötü görüntü ortadan kaldırılacak. Sadece olumsuzluğun giderilmesi anlamında değil, nehrin tanzim edilmiş kesit içerisinde doğal güzelliği ve görselliği de öne çıkarılacaktır." diye konuştu.

Bu projenin gerçekleşmesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gündeminde olduğunu anlatan Güzeloğlu, büyük oranda çalışmaları tamamlanan "Dicle Nehri Vadisi" Projesi ile bütünleşeceğini kaydetti.

Vali Güzeloğlu, nehrin yatak tanzimi çalışmalarının 21 kilometrelik kısmı kapsayacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Proje ile olası taşkın zararları engellenmiş olacaktır. Dicle'nin var olduğu günden bugüne hayat pınarı olması, doğal bir güzellik sunması ve ülkemiz için değerleriyle korunması temel amacımızdır. Dicle Nehri'nin bugüne kadar ihmal edilen, eksik kalan, kirlenen ve kirletilen bütün olumsuzluklarından arındırılması da amacımızdır. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Toplantıya, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, DSİ 10. Bölge Müdürü Ali Gökyel ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin katıldı.